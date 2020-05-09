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《永遠的君主》金高銀仿妝教學！單眼皮、內雙女孩想放電必須筆記

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《The King：永遠的君主》開播！高顏值的李敏鎬更是前兩集就狂撩，讓螢幕前的編看得好害羞～而女神金高銀也再次登上各網熱搜，私底下自我風格十足的金高銀，不僅髮型穿搭再次引起討論度，妝容也成為廣大單眼皮、內雙眼女孩的仿效對象！

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

近幾年來單眼皮女孩越來越受歡迎，像是《寄生上流》朴素丹、《梨泰院Class》金多美、到《The King：永遠的君主》金高銀都擁有獨特迷人笑彎彎單眼皮，雖說不上是第一眼美女，但絕對是越看越耐看的高級顏值！

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

單眼皮、腫泡內雙要如何畫眼妝呢？妝容重點其實和雙眼皮妝有些不一樣，不僅眼影選色更加重要，眼線和睫毛膏更是放大眼妝的關鍵！這回編輯為大家帶來單眼皮女孩必備的日常＆派對眼妝畫法教學～話不多說讓我們一起往下看吧！

＃日常眼妝

單眼皮眼妝STEP1：眼影打底

不論是何種眼型、眼皮折數的人，都不能忽略眼影打底的重要性唷！這個步驟可以讓眼妝更為乾淨，較容易畫出眼妝的自然層次感，並形成深邃眼妝。建議選擇飽和度低的杏色、膚色或橘粉色的眼影來打底，較適合新手且不容易產生腫泡感。

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

單眼皮眼妝STEP2：眼妝畫在眼尾1/3處

這步驟是關鍵！選擇細密珠光色的棕色眼影，將眼妝著重在後1/3處即可，由後往前暈染、高度不超過眼摺高度（睫毛往上1-3mm即可），爾後運用同樣的眼影顏色，填色眼尾後的三角形區域內。如此不僅可以視覺拉長眼型，還能透過眼尾陰影讓眼睛自然增加眼妝深邃感。

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

單眼皮眼妝STEP3：珠光色打亮

接著，我們選同樣是帶著細密亮片的淺棕色眼影，用指腹輕輕點眼皮中央。小技巧在於，提亮色約畫在眼影1/3前方，也就是眼球正上方但寬度不超過眼球，高度則為開眼睛，後睫毛往上1-2mm即可。（範圍其實是很小的唷～）

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

單眼皮眼妝STEP4：眼影畫眼線

眼線是眼睛的靈魂，不過各種眼型畫眼線的技巧也大不相同唷！以單眼皮來說，更建議用眼影畫外眼線，內眼線因為看不到、不明顯是可以直接做省略的。用小型斜角刷具沾取深色眼影，從眼尾慢慢往後延伸1-3mm即可（新手可以只畫眼尾眼線，不畫前段～）且筆觸要維持水平，不要和前面的眼妝做畫圓暈染。另外，特別留意可以讓眼線微微上揚以避開眼尾三角區域（圖示紅色區域不畫），能避免暈妝唷！

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

單眼皮眼妝STEP5：睫毛膏不能少

最後，對於單眼皮、內雙腫泡眼皮的人，睫毛膏絕對不能少！（甚至比眼線重要唷！）因為當睫毛站起來之後，眼皮也會被自然撐開，大眼效果無形中增添不少～

＃約會、派對眼妝

單眼皮、腫泡或是內雙眼型的人，不用害怕囂張的亮片色，善用小技巧並掌握好眼影暈染區域，我們一樣可以完成閃亮亮的動人大眼妝唷！一起看看吧！

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

單眼皮眼妝STEP1：眼影打底

因為華麗的派對眼妝會運用到比較多的眼影顏色，以及較大面積的眼線色，因此在畫眼妝前，我們先透過蜜粉輕拂眼皮、帶走油光，並用眼影打底膏來做較色和控油，可以讓眼妝更乾淨、顯色一整天唷！

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

單眼皮眼妝STEP2：三層垂直暈染，畫出高級漸層感

單眼皮、腫泡眼因為眼摺範圍小又窄，更適合垂直手法來做眼影暈染（水平暈染很容易讓眼妝一睜眼，就眼皮吃掉了…）選擇火苗形狀的眼影刷，先在眼摺處做第一次疊色。接著，再用同色或是同色系的重色，針對眼尾處做補色加強。畫完後，記得也要幫眼尾三角區域和下眼瞼做顏色描繪唷！

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

單眼皮眼妝STEP3：珠光色打亮

為了讓眼妝閃閃發光，我們可以挑選有著囂張光感的亮片眼影，輕輕點在眼摺上放（約在睫毛到眉毛的中央）。點的位置要稍微高一下，睜開眼睛後才看得到亮片色唷！

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

單眼皮眼妝STEP4：眼線大膽畫

最後，對於單眼皮的女孩畫眼線，請放心大膽的畫吧！眼線從眼尾後1/3處畫即可，不用從眼頭開始畫。另外，因為不確定睜眼後恰好能看到的眼線高度在哪裡，建議初學者可以從睫毛根部開始一點一點往上加高、睜眼來確認範圍，等到高度找到後，再往後作延伸拉出眼尾、形成一個三角形。

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

▲金高銀眼妝教學。（圖／美人圈）

最後，把眼線範圍全部塗滿，再用眼線膠筆補色眼線和眼影之間，並用眼影刷稍微暈染開來讓界線感不要那麼明顯，單眼皮的眼妝就完成囉！

>> 影片可以～看韓國小姐姐手把手教學唷！

 文／美人圈　圖／翻攝自businessreport.kr（UNIQLO提供）、nocutnews.co.kr（BH엔터테인먼트提供）、bhent.co.kr（kim-go-eun）、微博＠Makeup-Fever、＠囤货种草Mark、＠麻糖少女Vicky、＠ 啦啦不哈哈、＠美妆发型教程、youtube＠INBORA인보라 、小紅書＠pppolll

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

金高銀, 仿妝, 單眼皮, 眼妝, 眼影, 教學
fashion.net

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