fb ig video ETtoday search mobile

Off-White新款靴子超像「瑞士起司」　買下整套還能變身起司超人

>

編輯／Duke

造型特殊的單品在時尚圈層出不窮，先有Vetements超長袖設計，後有Balenciaga惡魔肩膀，現在來自Off-White 2020春夏的女士靴子，更因長得像「瑞士起司」而被討論。然而，就在帶來瑞士起司靴的同時，Off-White也一併推出相同設計的上衣、長褲與包款，穿上整套絕對會被朋友調侃為「起司超人」！

▲Off-White起司靴。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）

▲鏤空設計酷似瑞士起司。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）

這些看似瑞士起司的單品，其實是Virgil Abloh以「流星雨」為概念打造，當中的圓圈為隕石坑，這次透過Virgil Abloh的巧手，包括騎士靴、背心、連身裙、長褲以及2.8 Jitney Bag都有了新樣貌，像是騎士靴與2.8 Jitney Bag都選用拋光皮革，並挖空本體創造鏤空設計；背心、連身裙、長褲則採用再生纖維與化學材質製作，使人們於夏季有更好的穿著體驗。

▲Off-White起司靴。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）

▲Off-White起司靴。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）

▲靴款與包款皆採用拋光皮革製成。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）

▲Off-White起司靴。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）

▲Off-White起司靴。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）

▲Off-White起司靴。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）

▲大開孔洞的設計也在服飾上出現。（圖／翻攝自Off-White官網）

Off-White 2020春夏系列單品，目前已經在Off-White官網、SSENSE、Luisa Via Roma等指定零售平台發售，如果害怕尺寸不合想試穿，也可以到位於台北文華東方酒店的Off-White專賣店體驗。

此外，母親節即將到來，各位孝順子女挑到心儀的禮物了嗎？沒有的話別擔心，因為最近《ET FASHION》替大家開箱的Marc Jacobs The Box系列餐盒包，不僅延續品牌經典的Snapshot相機包特色，並且售價也在小資族能接受的範圍，更重要的是連女星曾之喬、安心亞、王淨都已經搶先背上，如此誘人的條件，應該沒有不買的理由了吧！

►Kobe離開一樣暖心！Nike奪全球最熱品牌第三名　「全黑」短片向傳奇致敬

►包・開箱／女星搶背Marc Jacobs「午餐盒」方包　可愛、實用小資上班包首選

關鍵字：

Off-White, 2020春夏, 靴子, 瑞士起司, VirgilAbloh, 流星雨, 隕石坑, 2.8Jitney, MarcJacobs, TheBox餐盒包, 母親節
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

毛孔、粉刺一次解決！煥膚「5大神品」，打造白煮蛋美肌

毛孔、粉刺一次解決！煥膚「5大神品」，打造白煮蛋美肌

養一隻禰豆子與使徒！《鬼滅之刃》、《福音戰士》電子雞掀起回憶殺　

養一隻禰豆子與使徒！《鬼滅之刃》、《福音戰士》電子雞掀起回憶殺　

12星座五月運勢：摩羯懷孕成功率高、射手每13年一次的好運降臨 5大常見減脂迷思！「瘦身絕對不能吃的食物」超多人都誤會 網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律 剛開賣就熱銷破萬片！網友讚爆的最新口碑「開架面膜」1片=2瓶精華 彭于晏最新大片從「流浪漢」帥回男神！肌肉超緊實網友暴動了 53歲金喜愛穿2萬元睡衣零贅肉　瘦身方法原來超簡單 倩碧水磁場保濕凝膠5.5折！夏日養肌必備　千元有找太划算

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面