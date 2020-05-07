Off-White新款靴子超像「瑞士起司」　買下整套還能變身起司超人

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造型特殊的單品在時尚圈層出不窮，先有Vetements超長袖設計，後有Balenciaga惡魔肩膀，現在來自Off-White 2020春夏的女士靴子，更因長得像「瑞士起司」而被討論。然而，就在帶來瑞士起司靴的同時，Off-White也一併推出相同設計的上衣、長褲與包款，穿上整套絕對會被朋友調侃為「起司超人」！

▲鏤空設計酷似瑞士起司。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）

這些看似瑞士起司的單品，其實是Virgil Abloh以「流星雨」為概念打造，當中的圓圈為隕石坑，這次透過Virgil Abloh的巧手，包括騎士靴、背心、連身裙、長褲以及2.8 Jitney Bag都有了新樣貌，像是騎士靴與2.8 Jitney Bag都選用拋光皮革，並挖空本體創造鏤空設計；背心、連身裙、長褲則採用再生纖維與化學材質製作，使人們於夏季有更好的穿著體驗。

▲靴款與包款皆採用拋光皮革製成。（圖／翻攝自Off-White官網、SSENSE官網）







▲大開孔洞的設計也在服飾上出現。（圖／翻攝自Off-White官網）

Off-White 2020春夏系列單品，目前已經在Off-White官網、SSENSE、Luisa Via Roma等指定零售平台發售，如果害怕尺寸不合想試穿，也可以到位於台北文華東方酒店的Off-White專賣店體驗。

此外，母親節即將到來，各位孝順子女挑到心儀的禮物了嗎？沒有的話別擔心，因為最近《ET FASHION》替大家開箱的Marc Jacobs The Box系列餐盒包，不僅延續品牌經典的Snapshot相機包特色，並且售價也在小資族能接受的範圍，更重要的是連女星曾之喬、安心亞、王淨都已經搶先背上，如此誘人的條件，應該沒有不買的理由了吧！

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