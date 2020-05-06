林心如曝光崩壞舊照比現在還老！全框眼線造型連自己也嚇傻

記者王則絲／台北報導 翻攝自IG@loveruby_official

凍齡女神林心如結婚生子後演藝事業不停擺，持續有作品現身在螢光幕前，近期客串配角演出的台劇《誰是被害者》受到高度好評。如今年已44歲的林心如，不論是臉蛋還是身材都保養有方，令人看不出歲月的痕跡，近日一舉Po出了多張「22歲」時的懷舊沙龍照，復古造型看起來比現在還老，連自己也被嚇傻！

▲現在的林心如即使素顏仍看起來相當年輕。



林心如22歲的當時，社會上流行的審美觀與現在大相徑庭，明明正值青春洋溢的美少女，卻被化成了老氣的豔麗女星，尤其是這一張最是令網友們感到衝擊，眉尾挑高的極細眉毛、整圈的粗黑眼線煙燻妝以及一張病氣唇，連林心如自己也嚇傻：「我真的受驚嚇了。」、「難怪大家都說要越活越年輕。」

其他張復古造型也不遑多讓，髮梢全部往前炸的「羽毛剪」髮型、老派深色唇線，還有粗糙的背景與修圖，雖然是不堪回首的黑歷史，但是林心如大方和所有人分享，讓粉絲們看得相當開心：「得罪化妝師嗎？」、「現在還比較年輕 ！」也有不少人表示認為這組照片帶出濃厚的年代感：「以前的流行都長這樣，柳葉眉＋厚唇＋黑下眼線。」、「以前年輕的時候大家都很愛裝成熟。」、「回憶殺！」

不但Po出了22歲時的照片，也首度曝光了18歲時嫩照，笑起來時搶眼的虎牙讓大家直呼：「好可愛！」撇除現下無法理解的復古流行元素，可以發現林心如的五官從小時候就十分鮮明好看，幾乎沒什麼改變，網友們紛紛讚嘆：「完全逆生長。」、「班傑明來著。」不愧是各界公認的凍齡女神。

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