玄彬5部韓劇都有西裝造型！《愛的迫降》利正赫、《阿宮》劉代表展現不同魅力

《愛的迫降》玄彬不管穿軍裝或是西裝都帥到不行，最近有網友發現，玄彬幾乎每部劇都有西裝造型，但玄彬總能穿出不同感覺。《愛的迫降》正赫穿西裝也難掩軍人氣場，《秘花》金祖沅高調炫富，《阿宮》劉代表襯衫微皺，隨時都在魅惑人心！

玄彬西裝穿出不同感覺1：《愛的迫降》難掩軍人氣場

《愛的迫降》裡，玄彬大多都是軍裝登場，少有的幾次西裝造型分別是在瑞士和南韓。正赫還是鋼琴家的時候，簡單的黑西裝加白襯衫，顯得非常乾淨俐落。

正赫就算穿的不是軍裝，也自帶一種正氣凜然的感覺，到南韓化身世理保鑣後，氣場又更強大了。

正赫的穿衣風格都以簡潔為主，除了領帶之外，幾乎沒有其他配件，領帶的花色也都以素色為主。這跟正赫是北韓軍人的設定有關，畢竟身為木訥寡言的軍官，一下子走在時尚尖端看起來也會怪怪的～

玄彬西裝穿出不同感覺2：《阿爾罕布拉宮的回憶》成熟男人的魅惑

但玄彬在《阿宮》又是完全不同的感覺。劉代表的個性活潑、富有冒險精神，所以他的西裝配色都比較繽紛，有種玩世不恭的感覺。

就算是難得穿上了黑白配色的西裝，劉代表身上又自帶一種成熟男人的誘惑感。尤其當劉代表打鬥過後，領帶有點鬆開、襯衫微皺，劉代表一舉一動根本都在魅惑大家！

這種魅惑感在正赫身上就比較少看到。劉代表真的把成熟男人的魅力展現到極致，無形間都在撩妹！

玄彬西裝穿出不同感覺3：《海德、哲基爾與我》難相處的具常務&乖萌奶狗羅賓

在《海德》裡，隨著不同人格，玄彬的西裝造型也有所變化。身為具常務的時候，玄彬梳著油頭配上細框眼鏡，那種難相處的上位者氣質就出來了。

但和羅賓融合後，玄彬身上瞬間多了乖萌小奶狗的感覺，感覺完全判若兩人！

造型師也很用心，具常務的領帶搭配的花紋都比較老氣，給人的感覺也比較沉重，但羅賓的領帶花紋看起來則比較活潑一點。

玄彬西裝穿出不同感覺4：《秘密花園》高調愛炫富的金祖沅社長

金祖沅的穿衣風格簡單概括就是：高調又悶騷。就算穿著簡單的黑色西裝，金祖沅也一定要加個亮眼的紫色領帶，或圍圍巾、加上領帶釦。

這種不甘於平凡，硬要炫富的風格，超級符合我們金祖沅社長的個性～

而且金祖沅雖然是企業家，但是他對他的時尚品味可是非常有自信的，所以比起劉代表或具常務，金祖沅身上多了很多配件，每一個都又貴又搶眼。

玄彬西裝穿出不同感覺5：《我叫金三順》亮色搭配的自信三石

真的要比高調的話，金祖沅還不是最高調的～當年《金三順》的三石才是最狂的啊！可能跟當年的審美還有人設有關，振軒的造型都超級明亮～

像是白色西裝內搭桃紅色襯衣、或是最近流行的淡粉色，甚至白外套＋黑襯衣的搭配，走在路上，他絕對是最搶眼的存在！

就算穿著低調的黑西裝外套，裡面搭配的也是亮眼的紫色領帶。不過這也很符合振軒那種有點目中無人、不管別人怎麼想、自傲又自信的性格～

不得不說，振軒的穿衣風格真的很亮～還有這件經典的螢光綠襯衫，就算在黑暗中彈琴，也能一眼就看到他。XD

玄彬戲外穿西裝也非常耀眼！

看完了電視劇中穿西裝的玄彬，小編也附上戲外玄彬各種西裝打扮。玄彬穿著西裝簡直不要太耀眼～

就算是比較高調的花色，玄彬穿起來也不會很張狂。當兵後，玄彬感覺變得更加內斂帥氣了。

玄彬身上有種溫柔又堅定的感覺，穿上西裝那種成功人士的感覺，真的很迷人。

文／美人圈 圖／翻攝自movietok.co.kr/Biz enter、dreamwiz.com/OSEN、the qoo net、微博＠hellonewdecade、MBC《我叫金三順》、SBS《秘密花園》、SBS《海德、哲基爾與我》、TVN《阿爾罕布拉宮的回憶》、TVN《愛的迫降》、推特@DEAR_MY_BIN_、＠MNM_HB

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