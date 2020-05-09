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木村姐妹首曝日常健身菜單　加強訓練腹肌、翹臀，初心者也能學

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▲木村光希姐妹健身菜單。（圖／翻攝自IG）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@koki、@cocomi_553_official、木村拓哉微博

日本黃金週期間本是一家大小出門遊玩的好日子，但由於疫情尚未完全穩定，許多人選擇在家中悠閒度過，包括木村拓哉一家。木村光希與木村心美姐妹倆日前在IG上一同Po出了居家健身片段，好感情從可愛的互動中便可窺知，以下一起來看看她們的日常健身菜單：

木村光希與木村心美兩人的身材都十分高挑纖細，雙雙以模特兒身份出道，受到時尚圈的寵愛，令爸爸木村拓哉感到非常驕傲，兩人雖然年輕仍積極保持體態，身上毫無贅肉。不過從影片中可以推知，木村光希是平常就有運動習慣的人，姐姐心美則是初學者，這次就由妹妹來擔任姐姐的貼身小教練，順道分享給大家日常的健身菜單。

＃增強版棒式支撐

增強版的棒式支撐對於訓練核心肌群有更強大的效果，搭配著音樂節奏，從肘撐變化到手掌撐地，再換回肘撐，搭配腰部扭轉，可以看見這個動作對於平常沒有健身習慣的心美來說有些勉強。

▲木村光希姐妹健身菜單。（圖／翻攝自IG）

稍微簡單一點的話，只要維持一般的棒式支撐姿勢，並視情況加入腰部扭轉，鍛鍊核心與側腹。

▲木村光希姐妹健身菜單。（圖／翻攝自IG）

＃仰臥起坐加強側腰

有個伴一起運動是非常棒的一件事，像是仰臥起坐時另一個人就可以幫忙壓腿、計算、叮嚀動作，累了就交換。在仰臥起坐中木村光希也加入了腰部扭轉的動作，訓練腹肌的同時，側邊腰間肉也一點都不能放過。

▲木村光希姐妹健身菜單。（圖／翻攝自IG）

＃單槓

利用簡易的居家單槓運動器材，鍛鍊核心肌群與手臂線條，雙手反握、打直，身體也保持呈現一直線，接著向上拉起反覆數次，這個動作對於手臂的負擔比較大，手臂較沒有力氣的女生可能會覺得有些困難，像是姐姐就完全做不了幾下，不追求健壯手臂曲線的話可以暫時跳過。

▲木村光希姐妹健身菜單。（圖／翻攝自IG）

＃後抬腿

以跪姿、手掌撐地，手臂打直，將腿往後、往上踢，且每一下都要做到最高點，這是消滅臀部贅肉最有效的動作之一，更有提臀、瘦腿的作用。

▲後抬腿。（圖／翻攝自IG）

然而兩姐妹運動，老爸也沒有閒著，不只為女兒們的影片掌鏡，木村拓哉黃金週期間也一樣在家持續健身。

▲木村光希姐妹健身菜單。（圖／翻攝自IG）

►金高銀、李敏鎬《The King》耍默契戴「棕色墨鏡」　比黑色更有神秘感

►木村光希居家日常素顏洩仙氣　姐姐心美當「專業攝影師」超會拍

關鍵字：

木村, 木村心美, 木村光希, 木村拓哉, 健身, 居家, 運動, 菜單, 腹肌, 瘦身, 瘦腿
fashion.net

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