毛孔、粉刺一次解決！煥膚「5大神品」，打造白煮蛋美肌

▲夏季保養除了做好清潔，溫和代謝也很重要。。（圖／翻攝自IG/aoi186、skincare）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

潮濕悶熱的氣候，加上最近長時間戴著口罩，你是否也養出了一臉粉刺和粗大毛孔？根據調查指出，台灣女性多為混合性膚質，皮脂分泌旺盛，特別是鼻翼、下巴的粗糙顆粒感，洗臉也無法去除，讓肌膚暗沉無光。這時必須從溫和代謝角質著手，讓肌膚恢復原有柔嫩感。



肌研 卵肌溫和角質調理煥膚凝露，90g，650元

清爽水感的凝露質地，推開後輕輕一抹就能迅速吸收，嚴選葡糖酸及水楊酸，能溫和代謝粗糙角質、黑頭粉刺，並調理粗大毛孔，溫和弱酸性配方可以天天使用。

理膚寶水 C10肌光活膚精華，30ml，1,680元。

含高濃度10%維他命C，幫助提亮膚色、撫平細紋，水楊酸溫和代謝老化角質，讓肌膚煥然一新，敏感肌膚也適用。

AESOP 甘菊去瑕敷面膜，60ml，1,250元。

適合中、乾性膚質使用，蘊含草本植物潔淨配方的黏土狀收斂面膜，適用於痘痘和問題肌。添加了活性植物萃取，能夠消除雜質，吸收多餘的油，並鎮定受刺激肌膚並緩解發炎現象。

111SKIN黑鑽超光速全能晶鑽敷膜 ，100ml，1,0800元。

閃耀細緻玫瑰寶石光芒的去角質凝凍，運用珍貴礦石粉末，結合果酸煥膚與保濕複方成分，是一款代謝、保濕、緊實三效合一的煥膚凍膜，擷取物理性及化學性去角質的雙重優點，從肌表到肌底，一次完美拋光。

IPSA 逆齡角質發光精露，150ml，2,200元。

針對角層硬化所推出的擦拭型去角質美容液，透過注入大量的胺基酸成分先去除重疊化角質再抑制角層硬化，有效改善粗糙感，恢復肌膚原有的柔嫩透亮。

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