Balenciaga全黑荷葉邊眼罩詮釋奢華　搭Gucci枕頭包、Dior香氛直接睡到下午

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睡眠品質是人最大的訴求之一，想要有良好的睡眠，除了自身要有正確觀念，有好的助眠單品也很重要。最近，Balenciaga便上架荷葉邊裝飾的眼罩與頸枕，讓整體在奢華的氛圍下，還能擁有真絲絲綢的質感，並且連同Gucci枕頭包與Dior香氛一起購買的話，想睡得不安穩都難！

▲想一覺到天亮除了要有良好的睡眠觀念，還需要助眠神器。（圖／翻攝自Unsplash）

針對眼罩與頸枕的設計，Balenciaga選用真絲絲綢製作，並在上面注入荷葉邊裝飾與全黑調性，讓原本平凡無比的助眠單品瞬間增加奢華感，如果平常有一點光就睡不著，或是常常旅行的朋友，那這兩款黑色絲綢單品絕對能助你好眠。

▲Balenciaga透過絲綢與荷葉邊，將眼罩與頸枕的質感提升許多。（圖／翻攝自SSENSE官網）

先前以金色馬銜鍊帶出復古韻味的Gucci枕頭包，同樣是助眠神器，因為不管到哪都能背著枕頭走，想睡隨時都可以拿下來。若是在家裡則可以配和Dior香氛，因為由首席調香師François Demachy打造的《迪奧香氛世家》世界，不僅推出多達22款香氛，同時還有香氛蠟燭可選，倘若各位擁有Balenciaga眼罩、Gucci枕頭，不妨再把Dior香氛買回家，創造屬於自己的奢華睡眠世界吧！

▲Gucci枕頭包收納方便，在哪都能輕鬆睡一覺。（圖／翻攝自Gucci官網）







▲皮革背帶採用可調整的樣式，能夠裝載枕頭以外的物品。（圖／翻攝自Gucci官網）







▲《迪奧香氛世家》販售多達22款香氛。（圖／記者張毓容攝）

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