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CITIZEN面盤開窗秀機芯　TISSOT的花窗竟會變色

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▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN女錶代言人田馥甄佩戴PC1007-81D腕錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以光動能著稱的CITIZEN，難得為女錶裝載了自動上鍊機芯，同時於面盤7時位置開了一個花形窗，讓錶主能欣賞機芯的律動，代言人田馥甄（Hebe）搶先佩戴鍍粉紅金的PC1007-81D鍊帶錶，散發溫柔女人味。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN面盤開花朵造型視窗的 PC1007-81D腕錶（左）15,800元，PC1008-11Y腕錶14,800元。
 

於面盤開窗顯露機械機芯的設計，因為能一窺機芯奧妙，又具裝飾性，一直深受歡迎，特別是女性偏好花朵、心形等可愛的元素，作為秀機芯的窗型再適合不過。CITIZEN於是在白蝶貝面盤打造花形窗，旁邊同時點綴花朵圖案與4顆水晶，分別有田馥甄所戴的全粉紅金色鍊帶錶、雙色鍊帶錶、搭配紅色皮錶帶等3種款式。

▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）▲▼ TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭表開心系列腕錶（左）24,600元，鍊帶錶23,600元。

TISSOT（天梭表）Lady Heart開心系列女錶，12時位置也開花朵造型視窗，但不秀Powermatic 80小時自動上鍊機芯，改以漸變色彩吸引目光，視窗中的七色轉盤會隨著1天24小時、7天為周期變換不同的顏色，不僅增添賞玩樂趣，也讓佩戴者有時光推移的感受。

關鍵字：

Hebe, 田馥甄, CITIZEN, TISSOT, 天梭表
fashion.net

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