保養同時愛地球！全台首創零垃圾循環「裸裝」面膜　

▲NAVEEN全台首創裸裝面膜，減少包材蔚為話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣人愛敷面膜，每年估計敷掉高達1億片，而台灣的面膜品牌產量高居全球第一，然而面膜在使用後同時也產生大量包材浪費的環保問題，但你知道已經有面膜做到可以在大自然中完全被分解了嗎？台灣有機保養品牌NAVEEN首創裸裝面膜，與大家一起愛護地球。

▲面膜布採用100%有機棉，精華液也皆來自100%天然來源。

面膜是最速效的保養品，消費者購買面膜除了挑選功效、包裝外，往往都忽略後續的環保問題。有機保養品牌NAVEEN除了成功研發能被自然分解的片狀面膜外，今年更倡導去除面膜鋁袋外包裝，搭配100%天然來源精華液，推出全台唯一的裸裝面膜。

▲面膜布能有效被自然分解。

近年來歐洲各國吹起環保意識，許多超市紛紛採用裸裝形式販售商品，讓買賣消費回到最原始概念，也因如此讓NAVEEN思考如何改變面膜只能使用一次的外層鋁袋。最後決定回歸產品本質，將有機棉布和精華液分開，首創全台第一的裸裝面膜，讓肌膚變美同時，環境也能永續生存。

▲面膜近期進駐「無包裝商店」Unpackaged.U販售。

為了倡導環保的觀念，除了將精華液用完的玻璃瓶拿回店家回收，可以退50元的優惠外，裸裝面膜的銷售所得也將捐贈10%至台灣環境資訊協會，希望透過行動來號召大家一起愛護地球。

▲包裝極簡化，全球美妝品牌越來越重視環保概念。

英國品牌Miller Harris也響應環保，產品包裝有50%採用境內回收塑料，日後使用完的Bath & Body 空瓶可100%被回收再利用。除了皂類採單一素材的紙包材外( 50%回收紙漿+50% FSC森林認證標準紙漿 )，這是全系列唯一有外包裝的產品。期許下一步能朝向裸售而繼續努力著。

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