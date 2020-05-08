貓咪舉物扭蛋姿勢超逗趣！金字塔、疊羅漢難不倒　爆紅「抬棺舞」也能排

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貓咪造型小物總是讓貓奴們無法抗拒，最近有一款貓咪扭蛋在推特上引起熱議，這隻貓扭腰、舉手站立，姿勢可愛又逗趣，原本的功用是拿來舉起鉛筆等小物，但許多網友發揮創意把貓貓們疊羅漢、堆金字塔，甚至排成網路爆紅的「抬棺舞」隊形，模樣超搞笑。

這款貓咪扭蛋由Qualia公司所推出，舉手、扭腰的獨特站姿，是設計來擺放鉛筆之類的小物，有黑、白、花、條紋…共五種花色。讓貓咪手上改舉玩具車，彷彿變身成大力士，夾在蘋果中間，動作好像在跳舞。

單隻擺放就已經很Q，要是成群結隊排出隊型更可愛！網友們分享了讓五隻貓咪疊羅漢、排出金字塔的照片，加高難度後空翻、倒立也難不倒牠們。

更有網友讓貓咪排出近期網路上爆紅的「抬棺舞」陣型，看著動作腦中都自動浮現配樂了。

看了各種貓咪隊形，讓人超想收全套，這系列扭蛋整組5隻售價1,500日圓（約台幣422元）。喜歡貓咪小物的話，也可以看看這款貓咪湯匙，貓的身體被拉長，變成湯匙超可愛，尾端拿來裝果醬非常方便，吃東西配上萌萌餐具，絕對讓你心情大好。貓咪湯匙售價660日圓（約台幣185元）。

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