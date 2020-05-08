fb ig video ETtoday search mobile

貓咪舉物扭蛋姿勢超逗趣！金字塔、疊羅漢難不倒　爆紅「抬棺舞」也能排

>

編輯／Emily　圖／翻攝自hoshizora-shop.jp、vvstore.jp、twitter@meetissai、@puntomi、@Amyokono

貓咪造型小物總是讓貓奴們無法抗拒，最近有一款貓咪扭蛋在推特上引起熱議，這隻貓扭腰、舉手站立，姿勢可愛又逗趣，原本的功用是拿來舉起鉛筆等小物，但許多網友發揮創意把貓貓們疊羅漢、堆金字塔，甚至排成網路爆紅的「抬棺舞」隊形，模樣超搞笑。

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

這款貓咪扭蛋由Qualia公司所推出，舉手、扭腰的獨特站姿，是設計來擺放鉛筆之類的小物，有黑、白、花、條紋…共五種花色。讓貓咪手上改舉玩具車，彷彿變身成大力士，夾在蘋果中間，動作好像在跳舞。

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

單隻擺放就已經很Q，要是成群結隊排出隊型更可愛！網友們分享了讓五隻貓咪疊羅漢、排出金字塔的照片，加高難度後空翻、倒立也難不倒牠們。

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

更有網友讓貓咪排出近期網路上爆紅的「抬棺舞」陣型，看著動作腦中都自動浮現配樂了。

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

看了各種貓咪隊形，讓人超想收全套，這系列扭蛋整組5隻售價1,500日圓（約台幣422元）。喜歡貓咪小物的話，也可以看看這款貓咪湯匙，貓的身體被拉長，變成湯匙超可愛，尾端拿來裝果醬非常方便，吃東西配上萌萌餐具，絕對讓你心情大好。貓咪湯匙售價660日圓（約台幣185元）。

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

▲貓咪舉手扭蛋。（圖／翻攝自hoshizora-shop.jp）

►呆萌柴柴變身來自地獄的惡犬！超獵奇三顆頭　每張臉表情不同還是Ｑ

►Hello Kitty大遊行扭蛋排排站好療癒！布丁狗、美樂蒂穿貓咪裝混入隊伍萌翻

關鍵字：

貓咪, 扭蛋, 公仔, 日本
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

貓咪舉物扭蛋姿勢超逗趣！金字塔、疊羅漢難不倒　爆紅「抬棺舞」也能排

貓咪舉物扭蛋姿勢超逗趣！金字塔、疊羅漢難不倒　爆紅「抬棺舞」也能排

53歲金喜愛穿2萬元睡衣零贅肉　瘦身方法原來超簡單

53歲金喜愛穿2萬元睡衣零贅肉　瘦身方法原來超簡單

《夫婦的世界》李泰伍、池善雨複合早有玄機？同牌婚戒洩密 懶妹必備清爽質地「雪酪卸妝膏」　一秒就把全臉彩妝卸乾淨 宜蘭最美酒店晚餐現省500元！噶瑪蘭脆皮豬超彈牙　九宮格午茶太夢幻IG發不完 「他愛我就會找我」　用3種學生時期心態談感情萬萬不可　 梅根兒亞契穿包屁衣過生日　露肉肉腿拋形象包袱 媽媽收到一定喜歡的「限定手袋」！6個中價位品牌染上夢幻色系　 網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面