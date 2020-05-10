「史努比狗屋收納包」還原漫畫！可愛造型容量超大　70周年版本值得收藏 

編輯／Emily 圖／翻攝自tkj.jp、snoopy.co.jp

史努比在今年迎來70周年，人氣依然不減，這次和日本寶島社合作，推出超可愛的史努比狗屋收納包，紅屋頂、白房子造型，完全仿造漫畫中的史努比狗屋。除了一般款式，還有70周年紀念版，收納包的大容量非常實用，裡面的分層設計讓化妝品、文具、雜物都能通通裝進去。

日本寶島社與PEANUTS合作推出的史努比狗屋收納包，使用紅白配色，做成長方型配上三角屋頂的房屋形狀，就像從漫畫裡搬出來一樣，非常可愛。共有兩種版本，普通版印了史努比與查理布朗圖案。

另一款是70周年紀念版，上面寫了「HAPPY 70」的慶祝字樣，插圖、配色更加豐富，角色們拿了氣球、蛋糕，戴著慶生帽一起慶祝。這款特別有紀念意義，比普通版更值得收藏。

收納包本身容量超大，裡面還有分層設計，拿來裝化妝品就很適合，瓶瓶罐罐可以直立擺放不怕倒，刷具、夾子還能放進專屬小格子。另外也能收納文具…等雜物，或拿來當便當盒。收納包售價1,958日圓（約台幣550元）。

身為史努比粉絲，也可以看看新推出的SNOOPY Leather Collection，這系列有黑色短夾與棕色長夾，兩款錢包印有史努比大頭壓紋，另外還有糊塗塌客與花朵圖案的名片夾、鑰匙包，設計低調可愛，用起來不會過於幼稚。兩款錢包售價9,900日圓（約台幣2,787元），名片夾售價5,830日圓（約台幣1,641元）、鑰匙包售價5,500日圓（約台幣1,548元）。





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