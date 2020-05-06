萬寶龍筆上重現墨西哥帝國古文明　擲矛器變筆蓋

▲萬寶龍引進藝術贊助系列向蒙特蘇馬一世系列限量書寫工具，供台灣收藏家與媒體鑑賞。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

對墨西哥文化的了解有多少？隨著萬寶龍（Montblanc）藝術贊助系列的腳步，好似遊歷全世界，今年品牌向帝國領土擴張至墨西哥灣、同時締造阿茲特帝國傳奇的蒙特蘇馬一世（Moctezuma Ilhuicamina）致敬，推出4款書寫工具彰顯他對文化的貢獻，最大特色是擁有超長的筆蓋，幾乎佔整支筆的8成，獨特造型取自能讓矛或箭投擲更遠的擲矛器。

▲萬寶龍藝術贊助系列向蒙特蘇馬一世致敬限量款4810，特殊加長型筆蓋的圖紋來自他的披風圖案，99,400元。（圖／萬寶龍提供，以下同）



受新冠肺炎影響，台灣是少數能搶先預覽此限量書寫工具的市場，但萬寶龍位於德國漢堡的筆具工廠目前仍停工，真正能交貨的時間仍是未知數，收藏家只能先預覽下訂。向蒙特蘇馬一世致敬的系列中，限量4810款筆蓋上的圖案來自他的披風圖案，兩個阿茲特克象形文字來自他即位（西元1441）與退位（西元1469）年份。

▲向蒙特蘇馬一世致敬限量款888，筆蓋圖案來自武器、頭骨、傳統阿茲特克裝飾圖案，289,100元。

想更了解蒙特蘇馬一世的豐功偉業，限量888的筆身上有4條金質線條，正是代表他翻修的大神廟延伸出去的4個主要方位，搭配有武器、頭骨與阿茲特克裝飾圖案裝飾筆蓋；限量87筆具的工序則更為繁複，筆身以黃檀木打造，筆蓋則由綠松石馬賽克藝術製作而成，並有青色玉石點綴的「五個太陽」創世神話的圖騰裝飾；而最華麗款式為鑲嵌彩色寶石的限量8書寫工具，身價突破500萬元。

▲萬寶龍藝術贊助系列向蒙特蘇馬一世致敬限量款87，約1,230,000元。

墨西哥文化也深深吸引Dior，不僅於去年底在加勒比海著名度假勝地Riviera Maya打造兩家女裝限時精品店，還邀墨西哥藝術家Eduardo Terrazas為Dior Lady Art珍藏系列創作，以宇宙為題打造3款Lady Dior包款，獨特的幾何圖案紋路以刺繡展現細膩質感。

▲Dior於墨西哥開設的女裝限時精品店，洋溢度假氛圍。（圖／Dior提供，以下同）



▲Dior曾邀墨西哥藝術家Eduardo Terrazas設計3款主題為宇宙的Lady Dior包。