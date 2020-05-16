現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用

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台灣正式進入炎熱的夏季，除了將衣櫃換成清涼的背心與T-Shrit外，是時候購買增加穿搭層次的單肩小包了。這次《ET FASHION》特別準備多款不同設計、大小與品牌的小包，從低單價到奢侈包款都有，還不知道怎麼挑選，來看這一篇足以！

1.The North Face Purple Label編織水桶包

由日本限定The North Face紫標推出的包款，整體採用編織網狀織物製成，裡頭空間大，可以收納捲起的衣物，並有米、藍、黑三色可選，是一款具有夏天感覺小包。

▲The North Face Purple Label編織水桶包，定價為日圓8,250元（約台幣2,270元）。（圖／翻攝自Nanamica官網）

2.FDMTL X MSPC丹寧方形包

日本丹寧品牌FDMTL攜手MSPC打造的包款，以近兩年火紅的方形包為藍本，並以日本製FDMTL丹寧布料搭配皮革細節打造而成。

▲FDMTL X MSPC丹寧方形包，定價為台幣6,680元。（圖／翻攝自Juice官網）

3.A-Cold-Wall *復古單肩包

大部分的小包皆使用細肩帶，但A-Cold-Wall *反其道而行，運用寬版肩帶帶出不同的感覺，使得該包款成為品牌的標誌性單品之一。

▲A-Cold-Wall *復古單肩包，定價為美金240元（約台幣7,200元）。（圖／翻攝自SSENSE官網）

4.ADER Error鐵鍊購物包

這款ADER Error鐵鍊購物包採用扁平設計勾勒出購物袋的模樣，並且為了讓包款使用起來更加便利，因此配有銀色鍊帶與黑色肩帶，可作手拿或是肩背使用。

▲ADER Error鐵鍊購物包，定價為美金358元（約台幣10,740元）。（圖／翻攝自Browns官網）

5.1017 ALYX 9SM手機包

近年聲名大噪的1017 ALYX 9SM，靠著品牌設計師Matthew M Williams的努力，成功在時尚圈佔有一席之地。當中，這款手機包便是運用著名的Rollercoaster扣鎖設計，搭配拋光小牛皮製作而成。

▲1017 ALYX 9SM手機包，定價為美金485元（約台幣14,550元）。（圖／翻攝自SSENSE官網）

6.Dior Oblique肩背包

採用品牌標誌性Oblique緹花打造的肩背包，共有兩個夾層可放置個人物品，而飾有「Christian Dior」字樣的尼龍背帶，也讓穿搭更有亮點，有預算的男士朋友，絕對不能錯過這個CP值超高的經典設計肩背包。

▲Dior Oblique肩包，定價為台幣40,000元。（圖／記者林明瑋攝）

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