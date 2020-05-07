風・LUXURY／那不勒斯王后訂製錶成當代熱賣款　寶璣首推大明火琺瑯面盤款

▲寶璣那不勒斯王后系列Reine de Naples 8918鑽錶，1,206,000元。（圖／Breguet提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

提到橢圓形、蛋形錶殼腕錶，多數人腦海浮起的第一畫面正是寶璣（Breguet）Reine de Naples那不勒斯王后系列，設計靈感源自品牌貴客、拿破崙妹妹那不勒斯皇后於1812年訂製的錶款。今年Reine de Naples 8918鑽錶新款首度採用大明火琺瑯面盤，招牌的阿拉伯數字也以藍色琺瑯呈現，美極了！

▲那不勒斯王后曾向寶璣先生訂超過30款時計與時鐘。



▲寶璣檔案庫紀錄第一件可佩戴於手腕的時計特色。



寶璣悠長的歷史中，與歐洲王室貴族緊密相扣，拿破崙的妹妹那不勒斯王后便是其中一名重要客人，曾向寶璣先生訂製超過30款懷錶與時鐘，當中包括1810年提出打造一款前所未有的作品—可以戴在手腕的時計，據悉此腕錶於1812年製成，並於1849年及1855年經過維修，但最終下落不明，後代只能從珍藏的檔案了解是一只擁有手工鐫刻銀色面盤的橢圓形時計，配備貴金屬線交織的手鍊，具三問、月相與溫度計顯示等複雜功能。

▲Reine de Naples 8908鍊帶錶被視為最接近當初為那不勒斯王后打造的款式，1,992,000元。



2002年起寶璣以此為靈感推出當代版本，其中Reine de Naples 8908鍊帶錶，被視為最接近當初為那不勒斯王后打造的款式，特色是擁有精巧的鵝蛋形錶殼，側邊並以錢幣紋裝飾，面盤則有寶璣藍鋼指針、偏心時圈設有圓點等招牌特色，陸續增加月相、日夜顯示等功能或華麗珠寶錶版本。

▲那不勒斯王后系列Reine de Naples 8918鑽錶首次採用白色大明火琺瑯面盤。

今年寶璣為Reine de Naples系列，增添大明火琺瑯面盤款式，標誌性的寶璣阿拉伯數字也以藍色琺瑯呈現，經典元素還包括菱形時標與鳶尾花形裝飾、6時位置鑲嵌一顆梨形鑽石，而在光線折射下，可隱約看見3時位置的寶璣隱藏式簽名，每一個精緻小細節，只有錶主最能體會了。

▲Reine de Naples 8918鑽錶錶背可欣賞自動上鍊537/3型機芯。