宜蘭最美酒店晚餐現省500元！噶瑪蘭脆皮豬超彈牙　九宮格午茶太夢幻IG發不完

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店入口以「紙飛機」為設計概念。（圖／翻攝自飯店官網，以下同）

文／C編

偶爾來個輕旅行，揪姊妹一起下午茶、和另一半約會吃頓不錯的晚餐，都是生活中必須的調劑，宜蘭是很適合的好地點，力麗威斯汀度假酒店內的CAFÉ LOUNGE與知味西餐廳各有特色，而且環境現代優雅，不但能滿足相機也能滿足味蕾。「Her和她」推出這兩家餐廳的超優惠餐券，知味西餐廳自助晚餐兩人1900元，現省約500元、CAFÉ LOUNGE下午茶兩人份780元，現省近200元，買到賺到。

▲知味西餐廳雙人晚餐券，原價2,376元、特價1,900元。點我購買。

▲CAFÉ LOUNGE雙人下午茶券，原價968元、特價780元。點我購買。



力麗威斯汀度假酒店位於宜蘭水的故鄉員山，有著名的溫泉還有壯麗的湖光山色，是度假放鬆的好地方，距離台北車程只要40分鐘，距離宜蘭市中心也非常近，大約10分鐘就到了，酒店入口以「紙飛機」為概念，重簷及揚角設計，表現出早期建設三座機場的宜蘭歷史含義，讓人一眼愛上，每個角度拍起來都有網美照的Fu。

▲力麗威斯汀酒店氣氛幽靜舒適。（圖／翻攝自飯店官網）

▲酒店內的餐廳提供美味餐點。



不僅酒店建築和裝潢有特色，其中「知味西餐廳」也是一絕，運用宜蘭在地的食材、每季結合不同的異國風情，創造出具水準的完美餐點。健康沙拉搭配堅果是與宜蘭在地小農合作、美國肋眼牛排完美地將肉汁封在裡頭，皮脆肉彈牙的噶瑪蘭脆皮豬肉捲，還加入了宜蘭員山在地的噶瑪蘭威士忌烹調，更顯特色。

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▲餐點十分精緻美味。



想要體會網美下午茶的女孩，也可以挑選CAFÉ LOUNGE的雙人下午茶，採用日式九宮格器皿盛裝，包含8款不同的甜、鹹點心組合很有氣氛。點心會依不同季節更動，例如靜岡濃郁抹茶製成的法式經典歐培拉、櫻花三色羊羹、橙香杏仁牛軋糖搭配抹茶馬卡龍、爐烤酒粕土司佐味噌抹醬等，精緻的外觀與誘人滋味，連發20個限時動態都不夠。

CAFÉ LOUNGE雙人下午茶（不分平假日），原價968元、特價780元【點我購買】

▲超可愛的九宮格日式甜點。

