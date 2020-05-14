迪士尼反派穿韓服華麗變身！人類版刀疤竟是大帥哥　庫伊拉超魅惑 

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@woohnayoung

迪士尼卡通人物深受歡迎，就連反派們也超有魅力，韓國插畫家WOOH NAYOUNG就在IG分享一系列插畫，將迪士尼反派重新繪製，還換上華美韓服，《獅子王》的反派刀疤變成人，居然是個大帥哥！《白雪公主》壞皇后、《小美人魚》烏蘇拉更全部變身為古典美人。

《獅子王》刀疤

刀疤當獅子的時候，毛色沒有木法沙、辛巴好看，但在插畫家筆下，變成人型之後卻意外帥氣，人類版保留了原本的特徵，臉上的疤痕更增添了放蕩不羈的魅力，穿上古裝韓服就像個俠客、劍士。

在 Instagram 查看這則貼文 WOOH NAYOUNG | 흑요석（@woohnayoung）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 17 日 上午 4:07 張貼

《阿拉丁》賈方

賈方換上韓服，就像古裝劇裡位高權重的大官，不懷好意的眼神，就像在策劃謀反，圖中也保留了他代表性的金色蛇權杖，以及寵物鸚鵡艾格。

在 Instagram 查看這則貼文 WOOH NAYOUNG | 흑요석（@woohnayoung）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 25 日 上午 3:21 張貼

《小美人魚》烏蘇拉

烏蘇拉一改原本的造型，變身成古典美女，短髮改成盤繞的長髮，皮膚也變得白皙，豐滿身材穿上韓服也太性感，完全引人遐想。

在 Instagram 查看這則貼文 WOOH NAYOUNG | 흑요석（@woohnayoung）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 21 日 上午 3:07 張貼

《101忠狗》庫伊拉

庫伊拉身穿紅色韓服，外面披上有大麥町點點的毛皮大衣，半黑半白的頭髮盤成髮髻，裝扮流露出貴氣，手拿菸斗、斜眼看人的模樣好魅惑。

在 Instagram 查看這則貼文 WOOH NAYOUNG | 흑요석（@woohnayoung）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 15 日 上午 2:41 張貼

《白雪公主》壞皇后

壞皇后穿的韓服保留了標誌性的領子，但整體造型變得比較優雅，好像沒那麼邪惡了，原本該拿毒蘋果怎麼換成了石榴？

在 Instagram 查看這則貼文 WOOH NAYOUNG | 흑요석（@woohnayoung）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 19 日 上午 1:55 張貼

《愛麗絲夢遊仙境》紅心皇后

紅心皇后原本肥肥壯壯，在這裡也變成美人，韓服保留原本的特色，有著紅、黑愛心圖案，手上的愛心扇子更是可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 WOOH NAYOUNG | 흑요석（@woohnayoung）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 27 日 上午 2:22 張貼

《仙履奇緣》後母與姐姐

一直欺負仙杜瑞拉的邪惡後母與姐姐在這裡變漂亮，看起來也沒那麼壞了，後母就算換韓服，還是保留招牌愛心頭型，身上的玉佩飾品也跟動畫裡一樣是祖母綠。

在 Instagram 查看這則貼文 WOOH NAYOUNG | 흑요석（@woohnayoung）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 29 日 上午 3:32 張貼



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