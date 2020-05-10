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假日收到「工作訊息」該回嗎？堅持3原則　維持生活與職場的平衡

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▲假日回訊息。（圖／女子學提供）

▲（圖／風流大丈夫劇照）

通訊軟體的發達，拉近了人與人之間的距離，讓我們可以在幾秒的時間內，找到想要聯絡的人。然而，當這項「便利」用在工作時，似乎就不是那麼有趣的一件事了。

大家都曾有過在假日收到工作訊息、Mail的經驗。回覆，害怕未來放假時處理公事變得理所當然，喪失休假的悠閒；不回，擔心在主管或老闆心中成為「不負責任」的員工，甚至影響了考績或升遷的機會。雖說，假日回訊息確實很難有個準則，也沒有所謂的是非對錯，但我們依舊可以就事情本身來做溝通或處理。

視緊急程度與必要性，判斷處理的準則

▲假日回訊息。（圖／女子學提供）

▲（圖／前男友不是人劇照）

當收到訊息、接到電話時，先判斷眼前這件事情是得當機立斷的處理，還是只是一般的「提醒」。如果是需要立刻解決的事情，代表著很有可能會造成某種程度上的損害，為「必要性」的處理；如果是延後一兩天，上班日再做也沒關係的事，比較有可能只是主管或老闆臨時想到的提醒，為「非必要性」的處理。

簡單來說，突發事件之所以難以解決，正是因為來得太快，讓人措手不及，相對地急迫性便會更高。先撇開抱怨、不愉快，試著換方式，站在自己的角度想：「若不解決的話，後續會不會影響工作的順暢度？」根據事情本身的急迫度，再決定要不要立即著手處理。

時間是自己的，找出最適合的安排方式

▲假日回訊息。（圖／女子學提供）

▲（圖／金祕書為何那樣劇照）

當然，多數人覺得平常工作已經很累、很忙碌了，實在不願意在休假時還要處理公事，不僅生活完全被打擾，情緒上也更容易易怒、不快樂。

由於每個人的接受程度不一樣，可先試著找出自己的底線在哪裡，甚至在收到訊息後，早一步思考未來若再遇到相同的事情應該怎麼處理。擬定一套心裡的SOP以及與上頭應對、溝通的方式，找出面對突發事件時的時間安排，以減少不悅的壞情緒。

適時表達自己的想法，軟性地向上溝通

▲假日回訊息。（圖／女子學提供）

▲（圖／想見你劇照）

不過，如果這些假日訊息、突發狀況越來越多，或是已經影響到自己週末休息時間的話，比起忍氣吞聲、悶悶不樂，我們更應該勇敢站出來和主管、老闆溝通，表達自我的難處，並討論未來遇到問題時處理的方式。

在對上傳達自己的想法時，當然不能過度強硬，或是帶著情緒化的字眼。而是要舉例、並說明困難的點在哪裡，溝通以後是否少把決策性的問題拖到假日，慢慢減少會占用到大家休息時間的各種可能。

每個人都希望能清楚劃分工作與生活的界線，已維持日常的品質和工作的穩定度，成就「對的時間點做對的事情」的願景。從現在開始拿捏好輕重緩急，並適度表現自己的想法，讓兩者間達到平衡的理想狀態。

延伸閱讀：

犯錯後，不需要去討好任何人！4 個轉念思考，釋懷職場上所受的委屈

職場新鮮人需調整的 4 個心態：有時候不是職場殘酷，而是你還沒找到方法適應！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 通訊軟體, 職場, 回訊息, 必要性, 非必要性, 溝通
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