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「米食控」的最佳療癒！全台7間日式飯糰小店鋪　每個都可愛到捨不得吃

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▲日式飯糰。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@nora.chou、@laibarbie_rhema）

不管外頭世事怎麼變化，吃美食永遠是最撫慰人心的享受！沒有什麼煩惱，能大過於張口品嚐食物的瞬間。

而在眾多的餐點中，小巧的飯糰總能成為吸睛的焦點，不僅好拍、好入口，對於還是習慣米飯文化的台灣人來說，更是吃得飽又合胃口。如果你也是個不折不扣的「米食」控，那麼以下介紹的這幾間飯糰小店，可要記牢了：

台北

1.深深飯糰制作所

▲日式飯糰。（圖／女子學提供）

▲（圖／深深飯糰製作所粉絲專頁）

深深飯糰制作所位在信義安和站附近，是杭州南路「深深SHEN SHEN」預約制日式料理的分店，不過有別於本店，深深飯糰制作所推出的是簡便的飯糰和咖哩飯。店內空間十分迷你，僅有製作區和兩個吧台椅，主打外帶族群，若不是仔細瞧，很容易會忽略這間神秘的街邊小店啊！

▲日式飯糰。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@shen_shen_sushi、深深飯糰製作所粉絲專頁）

在深深飯糰制作所中，提供近十種口味的三角飯糰，每一個都是現點現捏，均一價台幣45元。如果覺得光只有飯糰無法滿足，那麼價格平實的日式家常咖哩飯，絕對是不二選項，因為若是選擇內用，可續飯、續醬，超級划算。

編輯悄悄話：深深飯糰制作所的人氣相當高，太晚去的話，想吃的口味可是會銷售一空唷！

2.Harbor Market

▲日式飯糰。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@nora.chou）

第二間Harbor Market，是今年二月才在南港軟體園區新開幕的特別地方，乍看之下會以為只是單純販售雜貨的賣店，但其實這裡是間結合零售與咖啡廳概念的新型態便利商店，致力於植物性、健康及環保，而用餐區就隱藏在一旁的半戶外開放空間。

在這主要提供輕食餐點，除了可愛的小圓球飯糰外，還有三明治、墨西哥碗、濃湯等，皆以原型食物變化。且對於不喝咖啡或牛奶的族群，Harbor Market也有準備抹茶歐蕾、燕麥奶、腰果奶等選項，真的很貼心！

編輯悄悄話：上圖中做左邊的照燒溏心漬蓮藕飯糰，裡頭可是藏著一顆誘人的有機溏心蛋。

桃園

3.日和.まいにち

▲日式飯糰。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@hiyori090）

接下來往南來到桃園，「日和.まいにち」雖然外觀不是很顯眼，但就像日本很多家庭式餐館一樣，給人滿滿的溫馨感。一走進店內，可以發現無論是陳設、餐點、食器、擺盤都相當講究，每一個小細節都不放過。

日和.まいにち的餐點以米食為主，除了人氣的飯糰定食外，還有夢幻的日本媽媽手作便當，以及清爽不油膩的茶漬飯，光是看照片就讓人心花怒放。

編輯悄悄話：這裡是屬於寵物友善餐廳，有時候還可以看到可愛的店狗坐鎮唷！

新竹

4.暖暖咖啡

▲日式飯糰。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@eat_shuan0）

再往南一點，來到新竹的暖暖咖啡，如同其店名，走的是暖心的木質鄉村風。這家的所有餐點皆講求手作，不僅能吃到料好味美的飯糰、司康和招牌手工麵包，在店家所公告的最新版菜單中，也加入了鮮奶抹醬吐司和多種鹹派選項，完全正中澱粉控的味啊！

誰說下午茶只能吃蛋糕的？下次有機會造訪新竹，也別忘了來暖暖咖啡品嚐每看似平凡，滋味卻不凡的樸實美味。

編輯悄悄話：若想吃到療癒的手工麵包，記得提前三天訂購喔！

屏東

5.暮暮飯糰

再來要介紹的是屏東的這間暮暮飯糰。以前來屏東都只去墾丁而已，但近幾年屏東市區真的多了很多厲害的美食小店，讓人恨不得趕快找時間去朝聖呀！

暮暮飯糰使用的是花東米，每日提供6至8種不同口味，不僅有日式的鮭魚毛豆飯糰、昆布紀州梅飯糰，還有台式的薑燒豬肉飯糰、照燒雞肉飯糰，還有小朋友最愛的龍蝦沙拉飯糰、和風鮪魚飯糰等。希望透過一個個三角飯糰，傳遞「在地米食生活」的美好。

花蓮

6.5+商行

▲日式飯糰。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@angela0136、@laibarbie_rhema）

最後要介紹的這間「5+商行」是編輯存放已久的口袋名單，因為凡是來過的人都給予極高評價，實在是太令人好奇了。

5+商行是間花蓮的老宅咖啡廳，極好的採光和寬敞空間，在一進門就給人極好的印象。店內主食提供兩種，一種是鰻魚糙米飯糰，另一種是醬燒豬刈包，加價可升級套餐，享有前菜四品、飲料和濃湯，非常豐盛。此外，每天也會推出不一樣的甜點選擇，如：碳香焦糖甜哈密布蕾蛋糕、橙花雙茶軟綿戚風、研磨芝麻捲無花果，各個都具有巧思，難怪是人見人推的人氣咖啡廳啊！

以上6家，你都收藏了嗎？有時候早午餐吃膩漢堡、帕尼尼，來點飯糰還真是個不錯的選擇！若是同行的朋友中有男生，也不用害怕他們老是嚷嚷吃不飽。

延伸閱讀：

每個人心中都有一個「咖哩味」：特搜 8 家咖哩地圖：當咖哩遇上 XX 就是真愛

來北投逛逛吧！在地人才知道的 4 家咖啡館，分享溫泉鄉的浪漫愜意

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 日式飯糰, 深深飯糰制作所, Harbormarket, 日和.まいにち, 暖暖咖啡, 暮暮飯糰, 5+商行
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