豆漿機變時尚還能「自動清洗」　放在客廳也美翻

▲九陽推時尚小巧豆漿機，外觀就像膠囊咖啡機，放在客廳也很美。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

近年來豆漿飲品風靡世界，也成為許多重身材、講究健康的民眾最愛，以豆漿機知名的台灣品牌「九陽」，近期推出旗下最新款K SOLO「輕享版」，時尚外型加上輕巧如膠囊咖啡機的尺寸，向獨居上班族或是小家庭客群招手，此外還有「自動清洗功能」省去麻煩清洗，只要10分鐘就能喝到新鮮豆漿。

愈來愈多人早上飲品不選擇咖啡，而是充滿東方風味的豆漿，而一般民眾對於豆漿機的印象就是大台、設計簡樸且清洗麻煩，九陽針對許多使用上的痛點，推出適合一般小家庭使用的時尚豆漿機，除了有牛奶白、優雅粉2色可選，除了製作豆漿之外，其他如燕麥飲、五穀飲或新鮮果汁都能做，主打多功能加上高顏值搶市。

另外，在操作方面也進行簡化，從磨豆、製漿、出漿到清洗，K SOLO系列都可以一鍵完成，還新增加熱烘除菌功能，把製作繁複的豆漿飲器材變成懶人家電，但提醒此商品一次出漿份量約240ML，最快10分鐘可製作一杯豆漿，若家中成員多且須同時準備，建議還是買大一點容量的豆漿機。

K SOLO豆漿機預計5／15在台上市，原價9,900元，5月底前粉色機種特價6,990元；白色機種特價7,990元，白色機種比粉色機種可製作飲品多2款，分別是溫水與燕麥飲。

近期因新冠肺炎疫情，讓宅經濟市場爆發，健康廚電行情看俏，許多品牌也打出「高顏值」特色搶市，包括南韓品牌OZEN也推美型氣炸鍋，奶油白與松露黑2色也很搶眼，售價8,990元，5／20開放預購，早鳥預購特價5,980元。