在台灣就能吃道地章魚燒！50元銅板價　還能外送到家

章魚燒控吃起來！熱呼呼的口感超誘人，小編特搜全台各地的特色章魚燒小店，來看看你是不是都吃過了？

ONE-R章魚燒

高雄市苓雅區

老闆從餐車起家開到店面，表皮酥脆，內餡章魚大顆吃得到彈牙口感，除了經典章魚燒之外，黑色墨魚口味有原味跟明太子兩種，超有特色，獨家的小肉荳煎蛋也很受歡迎喔！

▲（圖／美食客Chuyi提供）

御澗章魚燒

高雄市鹽埕區

座落駁二附近街道內，店家提供有三種口味章魚燒，醬燒口味較接近日式經典，起司雙打使用乳酪起司再用噴槍炙燒，奶香味超濃牽絲超銷魂，第三種隱藏版口味是老闆的驚喜特製，一定要嚐鮮。

▲（圖／美食客HW提供）

明石章魚燒

全台多間分店

來用自助餐券機點一份章魚燒吧！共有18種口味，芒果沙拉、塔塔燻鮭等特製口味超有創意，點餐後拿著餐券等待叫號就可以從窗口取餐，過程中沒有人員過度接觸，在疫情間還滿安全的，也有外送喔！

▲（圖／美食客邦妮吃貨日記提供）

大阪屋

台北市松山區

老闆來自大阪，章魚燒使用的食材也大多是從日本進口，有著大阪特有的軟口感，大阪燒煎得焦焦脆脆，香味十足，就算隱藏在饒河街夜市巷弄裡，也讓人忍不住造訪！

▲（圖／美食客吃貨減肥中提供）

築地銀章魚燒

台北市中山區

這間日本集團開的章魚燒居酒屋，章魚燒根據在地口味稍作改良所以比較偏台式、麵糊感較重，店家還有提供日式炒麵、酒蒸海瓜子等下酒料理，很適合下班來小酌一杯，紓壓首選！

▲（圖／美食客papa提供）

六甲章魚燒

台北市中正區

老闆親自飛大阪學習章魚燒技術，富有大阪章魚燒特有的皮薄鬆軟，章魚塊新鮮彈牙，且麵糊裡融合紅薑吃得出道地的辛香感，搭配台灣三星蔥呈現台日友好的好滋味。此外還有咖哩飯套餐喔！

▲（圖／美食客阿boo提供）

江戶章魚燒

嘉義市中山路

6粒只要台幣50元，居然還比別人大一倍！表皮焦脆，內餡除了有章魚塊另搭配玉米粒增加口感，在嘉義文化路夜市的土地銀行前，幾乎天天大排長龍，建議想吃先來預約，去逛一逛再回來拿喔！

▲（圖／美食客咻提供）

蛸屋本舖

台南市中西區

使用日本道地作法呈現軟呼呼的麵糊口感，淋上明太子美乃滋醬鹹甜鹹甜有夠搭，雞蛋比例較高明石燒口感比較綿密，散發柴魚高湯的香氣，暖心又暖胃。

▲（圖／美食客尋飽提供）

元氣脆皮章魚燒

桃園市蘆竹區

喜歡脆脆口感一定要吃這家，外皮烤到酥，內餡使用多個章魚塊加上青蔥、米果、紅薑，吃起來比較有咬勁和飽足感，使用日式帶有酸味的美乃滋，解膩清爽！

▲（圖／美食客Chu提供）

章魚叔叔章魚燒

屏東市民族路

章魚叔叔研發孜然跟泰式口味，吃起來別有一番風情，天氣熱沒什麼胃口的時候最適合來一盒當點心，防疫期間不想出門也可以外送到府喔！

▲（圖／美食客amylin10__basil提供）

圖、文／MENU美食誌

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