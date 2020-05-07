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日本男生票選「女友貼心舉動」TOP5　第1名讓人回到初戀

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▲▼日男票選「女友貼心舉動」TOP5。（圖／tvN）

▲戀愛需要經營，日常的貼心舉動製造新鮮感。（圖／翻攝tvN《《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》劇照，以下同）

編輯 / Lily

一段美好的關係，來自於雙方對感情的用心，別以為兩人一定要黏緊緊，有時花一點心思，愛情才能保鮮無限期。日本針對年輕情侶調查，統計出男生最愛女友的5個貼心舉動，你都做到了嗎？

第5名 願意下廚

日本男生都覺得會下廚的女生很貼心，即便你的廚藝不精，也能讓他感受你肯為他料理的用心，看著你為他下廚的背影，就能讓他覺得超幸福。

▲▼日男票選「女友貼心舉動」TOP5。（圖／tvN）

第4名 情侶信物

有的男生會覺得情侶裝很幼稚，但對於日本男生來說，反而有種征服女生的意味，代表從今以後你只屬於他。如果穿上情侶裝太害羞，兩人佩戴一樣的對戒，或是穿上同一款球鞋都是浪漫。

第3名 記得男生說的話

情侶間的溝通很重要，男生認為大至人生大事，小至垃圾話，都希望被喜歡的女生聽進心裡，不僅會覺得窩心，更會感受到被你重視。

▲▼日男票選「女友貼心舉動」TOP5。（圖／tvN）

第2名 撒嬌

沒有一個男生能抗拒女生撒嬌，適時且適當的撒嬌會讓男生覺得你很可愛，更會激起他想保護你的心情。

▲▼日男票選「女友貼心舉動」TOP5。（圖／tvN）

第1名 甜美笑容

笑容是會讓人心情變好的魔法，即便有時也會意見不合，只要女生掛著笑容就能融化另一半的心。當他表現好的時候，笑著稱讚他，當他疲憊的時候，說聲加班辛苦了。簡單的動作就能讓男生覺得好滿足，即使再累只要見你一面都願意。
 

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關鍵字：

票選, 女友, 貼心, 調查, 兩性, 戀愛
fashion.net

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