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宜蘭老宅下午茶超強！精選TOP 10每間都想吃　還有媲美日本Harbs的水果千層

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▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

宜蘭有著依山傍水的好風景，距離市區又不會太遠，週末想要換個不那麼吵雜的地方吃下午茶，就來這十間精選咖啡店吧！

TOP 10／好2食堂
宜蘭市和睦路

根本是偽裝成咖啡廳的熱炒店。想吃下午茶的姊妹們不用怕男友、老公不喜歡，除了有蜜糖吐司、鬆餅等甜點下午茶外，也供應正餐，像是三星蔥爆豬、貴妃醉豆腐等餐點皆由店家用心烹調，絕非調理包，絕對可以讓你扒好幾碗飯！

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客柯怡吟提供）

TOP 9／黑宅BLACK HOUSE CAFE
頭城鎮三和路

老穀倉改造為外觀全黑的工業風咖啡店，擁有一望無際的田野景觀，主要供應全日早午餐，除了有法式、美式等，另有黑宅特製花生淋醬炸雞漢堡，與綜合堅果牛奶燕麥粥，手沖咖啡也是人氣推薦之一，餐點價格高低就有些見仁見智囉！

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客giki提供）

TOP 8／定邦咖啡
礁溪鄉白雲二路

三合院改造而成的咖啡空間，一進門以為座位不多，其實後面的座位區別有洞天喔！店家特製的春日三色飯糰相當特別，食材都是老闆自己種的，也會不定時推出新研發的餐點，每次去都很值得期待！

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lulu提供）

TOP 7／CAFE SLOW TRAIN小火車咖啡館
宜蘭市和睦路

宜蘭火車站一走出來就能看到，和丟丟噹森林、幾米公園比鄰而居，保留台鐵老宿舍的建築外觀，裡頭則是微復古台式現代風格，塞滿餡料的熱烤帕里尼富含起士風味，班尼迪克蛋沙拉口感清爽，適合週末輕鬆來訪喔！

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客TingTeng提供）

TOP 6／瑪德琳CAFÉ DE MADELEINE
礁溪鄉玉龍路

古典宮廷風格下午茶，很適合穿得美美來拍照！寬敞的座位還有雕花垂直樓梯絕對滿足公主心，最必點的是使用當季新鮮水果的季節水果鬆餅，還有小山園抹茶戚風蛋糕，每份餐點都用心擺盤，由裡到外都有歐洲貴族感。

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ting提供）

TOP 5／美美子みみこ HOMEMADE CAKE
羅東鎮維揚路

這是一間隱藏在羅東市區的甜點工作室，清新的日式文青風格，每片蛋糕都是手工自製，蛋糕紮實的原料加上鬆軟的口感，擄獲不少當地甜點控的心，手煮焦糖乳酪布丁和雞蛋糕也超有人氣，無論如何來吃就對了！

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客chia提供）

TOP 4／REVERSE
羅東鎮羅莊街

老闆回到家鄉創業，從甜點出發成為當地知名的蛋糕店，人氣口味之一的芋頭千層清爽卻有濃濃芋泥香，水果千層也是新鮮，搭配咖啡或茶就可以慢慢享受一個下午。

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客DenDen提供）

TOP 3／三寸日光咖啡
冬山鄉冬山路

充滿日光的咖啡店氛圍很溫馨，讓人有放鬆的感覺，同時供應義大利麵餐點和甜點，義大利麵口感帶有湯汁不會太乾，且每天會在粉絲頁公佈蛋糕口味，想吃的吃貨們去之前可以先看看有哪些口味喔！

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客芯旖提供）

TOP 2／金車伯朗咖啡城堡
頭城鎮外澳里8鄰石空路

金車在外澳山坡上開發的園區，座落一幢依山傍海的西式城堡，裡頭有伯朗咖啡館，園區腹地廣闊很適合帶著小孩來散步，並享用美食喔！

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客SAGA提供）

TOP 1／食聚咖啡GATHER CAFE
壯圍鄉壯濱路

媲美日本Harbs的水果千層就在這！誰說吃美食一定要出國，台灣新鮮水果根本不會輸，搭配不膩口的卡士達奶油和每日現做千層派皮，清爽香甜，表層杏仁片又酥脆，CP值超高！

▲宜蘭咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客HuangZhujun提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 宜蘭, 好2食堂, 黑宅, 小火車咖啡館, 定邦咖啡, 瑪德琳, 美美子, REVERSE, 金車伯朗咖啡城堡, 三寸日光咖啡, 食聚咖啡
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