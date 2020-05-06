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彭于晏最新大片從「流浪漢」帥回男神！肌肉超緊實網友暴動了

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▲Berluti。（圖／品牌提供）

▲彭于晏以Berluti代言人之姿出鏡最新形象照，立馬從「流浪漢」帥回男神。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

法國品牌Berluti代言人彭于晏每每曝光形象照必定引發粉絲轟動，此次以品牌首個帆布圖紋系列 SIGNATURE Canvas為主角拍攝一系列大片，畫面中彭于晏換上率性皮衣，頂著俐落油頭露出完美五官，與先前一頭亂髮的居家自拍相差甚遠，順勢引發彭太太尖叫：「帥出新高度！」

▲Berluti。（圖／品牌提供）

▲Berluti。（圖／品牌提供）

▲Berluti。（圖／品牌提供）

▲ 彭于晏帶貨品牌首個帆布系列SIGNATURE Canvas，拎著旅行箱擺拍，NT$78,500 。（圖／品牌提供）

Berluti新任創意總監 Kris Van Assche創作的首個帆布圖紋系列 SIGNATURE Canvas 問世，請到藝人彭于晏演繹最新大片，剛曝光的形象照中以巴黎樓閣裡悠長的走廊為背景，彭于晏頂著俐落短油頭露出深邃五官，身穿緊實皮衣令完美身材若隱若現；而手中拎的則是本季主角旅行箱，以耐用的黑色塗層帆布打造，圖紋徽章以由石板色和鉛灰色描繪而成，遊走於復古與時尚之間取得巧妙平衡。對此，彭于晏也表示：「展現自我的同時，還將舒適體驗與時髦質感巧妙融合，絕對是最佳詮釋。」

▲Berluti。（圖／品牌提供）

▲受到疫情影響彭于晏居家期間也變得狼狽，與男神之姿相差甚遠。（圖／翻攝自彭于晏IG）

光是彭于晏的回眸殺就令不少粉絲神魂顛倒，不禁讓人聯想起日前男神因疫情影響而停工的居家畫面，彭于晏突如其來PO出自拍照，帥氣身影消失，反倒留了凌亂的鬍子與長髮，還自嘲宛如「流浪漢」，不過好在此次形象照曝光，男神又重新帥回新高度，讓粉絲驚呼：「彭于晏回來了」、「還好男神沒有走鐘」、「每張都宛如時尚大片。」

▲Adidas 。（圖／品牌提供）

▲身兼adidas品牌代言人的彭于晏搭檔張鈞甯換上輕便大勢「仙氣紫」運動裝，彭于晏同款FOS T恤 （粉紫） NT$1,490；張鈞甯同款STYLE BOS T恤（粉紫）NT$1,090。（圖／品牌提供）

與此同時，身兼adidas品牌代言人的彭于晏換上輕便大勢「仙氣紫」運動裝，以落肩拼接剪裁彰顯完美身材，與剛剛的形象照風格截然不同；再搭檔張鈞甯帶貨夏日城市逆襲系列服飾，運用潮流粉薰衣草紫為主色調，順勢掀起紫色狂潮。

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關鍵字：

彭于晏, 男神, 法國, 奢侈品, 男裝, Berluti, SIGNATURE Canvas
fashion.net

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