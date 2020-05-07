金喜愛、鄭恩彩所見略同！都背上這款可「上鎖」最隱密小包

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、《夫婦的世界》、《永遠的君主》

近期《夫婦的世界》劇情又來到高潮，金喜愛飾演的池善雨與渣夫李泰伍的愛恨糾葛令觀眾們看得一刻不敢眨眼，同時，金喜愛於劇中使用的包款也逃不過大家的眼底，上週最新的11、12集中輪到了Salvatore Ferragamo的兩款氣質手袋獲寵。

▲STUDIO黑色鹿皮提包（中），NT＄92,900。



金喜愛放在辦公桌旁邊的包包，總是特別吸引目光，先前已曾經使用過各式品牌的手袋當作劇中上班包，在收視開出紅盤的這集則是輪到了Salvatore Ferragamo的STUDIO包款登場。此包款是由品牌創意總監Paul Andrew為紀念創始人Ferragamo先生在好萊塢大道開設的工作室專賣店所打造，所以命名為「STUDIO」（工作室），因此外型正如同一個工具袋一般，便於攜帶且容量充足，並飾以精美閃亮的Gancini釦飾，特別適合如同金喜愛一般在職場上奔波的現代女性。

▲BOXYZ白色牛皮提包（大），NT＄89,900。



另外一款「BOXYZ」包款也出現在《夫婦的世界》中，「BOXYZ」Salvatore Ferragamo在2019年推出的新包款，以梯形的形狀為整體架構，看似小巧卻堅固耐用，且每只包款都配有「鎖扣」設計，在安全、隱私性方面絕對不用擔心。在同期另一齣熱播韓劇《The King：永遠的君主》中，飾演女二的鄭恩彩也在劇中使用了同款，由此可知「BOXYZ」在時尚圈相當受到歡迎，堪稱最隱密的小包。

金喜愛在劇中貴氣優雅的造型，除了靠著幹練大衣營造，選用的包款也是最大功臣之一，舉凡愛馬仕柏金包、LV包款，比利時皇家御用品牌DELVAUX也經常出現在劇中，像是經典「Brillant」包型系列，便出場不只一次。

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