fb ig video ETtoday search mobile

金喜愛、鄭恩彩所見略同！都背上這款可「上鎖」最隱密小包

>

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、《夫婦的世界》、《永遠的君主》

近期《夫婦的世界》劇情又來到高潮，金喜愛飾演的池善雨與渣夫李泰伍的愛恨糾葛令觀眾們看得一刻不敢眨眼，同時，金喜愛於劇中使用的包款也逃不過大家的眼底，上週最新的11、12集中輪到了Salvatore Ferragamo的兩款氣質手袋獲寵。

▲金喜愛手袋。（圖／品牌提供）

▲金喜愛手袋。（圖／品牌提供）

▲STUDIO黑色鹿皮提包（中），NT＄92,900。

金喜愛放在辦公桌旁邊的包包，總是特別吸引目光，先前已曾經使用過各式品牌的手袋當作劇中上班包，在收視開出紅盤的這集則是輪到了Salvatore Ferragamo的STUDIO包款登場。此包款是由品牌創意總監Paul Andrew為紀念創始人Ferragamo先生在好萊塢大道開設的工作室專賣店所打造，所以命名為「STUDIO」（工作室），因此外型正如同一個工具袋一般，便於攜帶且容量充足，並飾以精美閃亮的Gancini釦飾，特別適合如同金喜愛一般在職場上奔波的現代女性。

▲金喜愛手袋。（圖／品牌提供）

▲金喜愛手袋。（圖／品牌提供）

▲BOXYZ白色牛皮提包（大），NT＄89,900。

另外一款「BOXYZ」包款也出現在《夫婦的世界》中，「BOXYZ」Salvatore Ferragamo在2019年推出的新包款，以梯形的形狀為整體架構，看似小巧卻堅固耐用，且每只包款都配有「鎖扣」設計，在安全、隱私性方面絕對不用擔心。在同期另一齣熱播韓劇《The King：永遠的君主》中，飾演女二的鄭恩彩也在劇中使用了同款，由此可知「BOXYZ」在時尚圈相當受到歡迎，堪稱最隱密的小包。

▲鄭恩彩包包 。（圖／翻攝自《永遠的君主》）

金喜愛在劇中貴氣優雅的造型，除了靠著幹練大衣營造，選用的包款也是最大功臣之一，舉凡愛馬仕柏金包、LV包款，比利時皇家御用品牌DELVAUX也經常出現在劇中，像是經典「Brillant」包型系列，便出場不只一次。

▲金喜愛delvaux。（圖／翻攝自夫婦的世界）

►《夫婦的世界》金喜愛這款手袋獲時尚教主肯定　藍心湄去年就在背

►金高銀、李敏鎬《The King》耍默契戴「棕色墨鏡」　比黑色更有神秘感

►母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

關鍵字：

金喜愛, 池善雨, 夫婦的世界, 韓劇, 手袋, 包款, Salvatore Ferragamo, DELVAUX
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

毛孔、粉刺一次解決！煥膚「5大神品」，打造白煮蛋美肌

毛孔、粉刺一次解決！煥膚「5大神品」，打造白煮蛋美肌

養一隻禰豆子與使徒！《鬼滅之刃》、《福音戰士》電子雞掀起回憶殺　 12星座五月運勢：摩羯懷孕成功率高、射手每13年一次的好運降臨 5大常見減脂迷思！「瘦身絕對不能吃的食物」超多人都誤會 梅根兒亞契穿包屁衣過生日　露肉肉腿拋形象包袱 剛開賣就熱銷破萬片！網友讚爆的最新口碑「開架面膜」1片=2瓶精華 彭于晏最新大片從「流浪漢」帥回男神！肌肉超緊實網友暴動了 53歲金喜愛穿2萬元睡衣零贅肉　瘦身方法原來超簡單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面