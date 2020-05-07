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枕頭挑戰過時了！IG正夯「購物袋打卡」一秒完成超火辣造型

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@aislingbyrne_、@c.angele12

因疫情影響，日前IG掀起一股「枕頭挑戰」打卡潮，將自家都有的枕頭搭配皮帶搖身一變成各種時尚裙裝，連好萊塢女星安海瑟薇﻿（Anne Hathaway）都跟風一波，現在還沒玩過的沒關係，最新「購物袋挑戰」一定要跟上！

先前不少網紅、KOL都紛紛響應枕頭挑戰（＃quarantinepillowchalleng），為的是在疫情蔓延期間自娛自樂，呼籲外界待在家中，只要將枕頭與皮帶結合，就能搖身一變各種時尚裙裝，掀起一股IG打卡熱潮，就連好萊塢女星安海瑟薇也空降，重現2001年的《麻雀變公主》經典藍色平口裙造型，簡單用枕頭遮住重點部位，雖是居家照卻絲毫不減女星架勢，更P上了蝴蝶翅膀仿佛花仙子一般夢幻。

還沒玩過枕頭挑戰（＃quarantinepillowchalleng）或許可以先跟上最新的「購物袋挑戰」#shoppingbagchallenge，只要將購物袋下端剪開套入身體，就好似裙裝一般，更可以選擇綁脖的肩帶或是平口款式，目前IG上已有不少網紅來響應，且一件比一件火辣，不過若是尺寸較小的購物袋，就可以讓小孩也套上，其中不乏奢侈品牌DIOR、CHANEL、LV的大型購物袋融入其中，比起枕頭挑戰更讓身價翻倍，現在就來試試！

關鍵字：

疫情, 新冠, 武漢, 肺炎, 枕頭挑戰, quarantinepillowchalleng, 購物袋挑戰, shoppingbagchallenge
fashion.net

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