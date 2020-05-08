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吳漣序愛用的「濕敷神水」超狂價350元有找！快囤貨灌飽肌膚

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▲AHC,濕敷,化妝水。（圖／翻攝自IG）

▲吳漣序是AHC的代言人。（圖／翻攝自ohvely22 IG、品牌官網）

文／C編

夏天到來，很多女生又開始有了敷臉的需求，因為之前的天氣太冷，每次敷臉總讓人覺得在地獄，隨著天氣慢慢變熱，又重新有了濕敷的慾望，AHC的玻尿酸植萃保濕機能水不僅被稱為神仙水，也被網友讚為「濕敷神水」，韓星吳漣序也愛用，購物平台「Her和她」推出超殺優惠，2瓶原價1500元，特價699元，等於每瓶350元有找，划算到翻天。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her和她 AHC神仙水。（圖／Her）

▲AHC 玻尿酸精華化妝水（神仙水）100ml*2入，原價1,500元，特價699元。點我購買。

被譽為「濕敷神水」的AHC的玻尿酸植萃保濕機能水，清爽質地塗抹在肌膚之後立刻被吸收，搭配植萃香氣，使用起來非常療癒，很多人都拿來滴在化妝棉上面，濕敷在臉部肌膚，使用起來立刻有感，肌膚澎潤又保濕。

▲AHC,濕敷,化妝水。（圖／翻攝自IG）

▲吳漣序擁有透亮的好肌膚。（圖／翻攝自ohvely22 IG）

特價中的AHC的玻尿酸植萃保濕機能水，濕敷起來完全不會心疼，網友認為「真的很好用，怎麼用都不心疼」、「出了大瓶之後整個覺得每天用來洗臉都可以」、「這超好用的啊，我都把它當精華液用」、「真的很划算好好用」。

▲AHC,濕敷,化妝水。（圖／翻攝自IG）

▲近看也沒有瑕疵的完美膚況。（圖／翻攝自ohvely22 IG）

不只是網友喜歡，連韓星吳漣序也是品牌的愛用者，私底下的她每天都會使用化妝水、精華液、眼霜加上保濕霜，尤其是南韓天氣更加乾燥，化妝水絕對是不可以缺少的步驟，一定要每天使用肌膚才會細緻又滑嫩。

▲Her和她AHC神仙水。（圖／記者林明瑋攝）

▲AHC 玻尿酸精華化妝水（神仙水）100ml*2入，原價1,500元，特價699元。點我購買。

關鍵字：

Her, Her和她, AHC, 濕敷, 化妝水, 保濕, 吳漣序, 保養
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