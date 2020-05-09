Gucci珠寶耍高調　GG Logo當主角、蜜蜂也來湊熱鬧

▲Gucci GG Running系列珠寶辨識度高。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚品牌跨足珠寶圈，時裝的DNA依然深植其中，Gucci便將70年代就出現在服裝與配件常見的雙G圖案，運用在最新的GG Running系列珠寶，18金或白金鑲鑽的GG字樣立於戒指中央，搭配十字交錯輪廓的戒環，存在感強烈。

▲Gucci GG Running 18K白金G字鑽石戒（左）101,500元，18K黃金G字鑽石戒45,300元。



ICON系列是Gucci另一高辨識度的珠寶系列，新款戒指以白陶瓷或合成黑剛玉打造，分別有鑲邊搭G字Logo、18K金或白金呈現的交錯線條搭立體G字，以及鑲嵌彩色拓帕石與Gucci著名的蜜蜂圖案等3款設計，單戴或疊戴都有型。

▲Gucci ICON 18K金黑色合成剛玉戒（左）24,900元，ICON 18K金與白色陶瓷和彩色拓帕石戒34,600元。

香奈兒（CHANEL）近年來強打的Coco Crush系列也有豐富戒指可供自由穿搭，無須鑲鑽，貴金屬呈現的靈感源自服裝與包款的菱格紋就是最佳裝飾；Ultra系列珠寶則從問世20周年的J12腕錶發想而來，以黑白色的高科技精密陶瓷材質製作出各種寬窄版戒指，中性設計受到時尚男女喜愛。

▲香奈兒Ultra小型款白陶瓷戒（左）57,000元，Coco Crush 18K米色金戒42,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）