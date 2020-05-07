巨大「燒賣包」拎上街最潮！MONCLER浮誇新手袋　超蓬鬆讓人好想躺

記者王則絲／台北報導

自從Bottega Veneta推出叱吒時尚圈的雲朵包後，時尚潮人們開始對於這種軟綿綿、蓬鬆，擁有療癒外表的包包產生熱愛，後來推出的編織「枕頭包」同樣風靡，今年春夏GUCCI更是推出名符其實的「枕頭包」引起話題。而在本季MONCLER的Genius（天才計畫）邀請到新生代設計師Simone Rocha推出合作系列，其中這款狀似「燒賣」的蓬鬆包款，似乎也正搭上了這波療癒風潮。

▲MONCLER SIMONE ROCHA合作系列於5／7全球開賣。（圖／品牌提供）

於5月7日開賣的MONCLER SIMONE ROCHA合作系列，以設計師Simone Rocha標誌性的浪漫手法，加入從舞蹈、律動中獲取的靈感，將極致輕盈的薄紗面料運用於外套之上，並綴以三色堇、雛菊和玫瑰花刺繡、壓花及印花等豐富形式鋪滿單品表面，亦大量運用褶皺、荷葉邊裝飾細節。同時保留MONCLER的戶外精神，融入些許詭魅曲折的暗黑元素。

像是系列中這款大型束口包，狀似一顆包滿餡的「燒賣」，共有黑、白兩款純色款式，滿滿的花卉刺繡、抽繩、皺摺以及荷葉邊等元素，巨大、蓬鬆的外表讓人好想捏捏看，模樣可愛又逗趣，為本系列的浪漫風格做了幽默點綴。

▲MONCLER 2020春夏系列。（品牌提供）



而MONCLER 2020的春夏主線系列，則是以黑白極簡風為主題，採用輕盈且別緻的光滑面料，適合春夏之際的氣候變換，注入優雅幹練的線條以及簡約輪廓設計，達到都會女性所追求的低調優雅。其中也可發現蓬鬆的療癒包款，寬大的方格絎縫設計讓整體看起來更加柔軟，似乎也能納入眾多「枕頭包」的行列。

▲GUCCI今年春夏推出的「枕頭包」。（圖／翻攝自GUCCI官網）



▲BV的枕頭包。（圖／翻攝自IG@bottegaveneta）



▲MAISON MARGIELA 绗縫手袋系列。（圖／翻攝自MAISON MARGIELA官網）

▲MARC JACOBS枕頭鍊帶包。（圖／翻攝自MARC JACOBS官網）



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