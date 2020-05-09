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男友聞過就上癮！最熱搜的「寶寶香」必買這3瓶

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記者李薇／綜合報導

嬰兒身上的奶香味，帶有一點沐浴乳的味道，總讓人覺得香香，但長大之後這種清新的味道就很難擁有了，《ET FASHION》就盤點一下那些超好聞的寶寶香，包準可以讓妳重回孩童時期，也是男人一聞就會愛上的味道。

▲ZARA,TOUS,CANMAKE,香水,寶寶香。（圖／翻攝自 IG）

1.ZARA Femme小白方香水。（圖／evde.guzellik IG、shopaholics.club.tr IG）

ZARA Femme的香水日前在網路上爆紅，白色的方塊設計，看起來非常可愛，香味則是東方調淡香水，融合了牡丹、香草和麝香的香氣，釋放出溫暖、持久又舒適的芬芳，就像是嬰兒身上、太陽照射過後的香氣，那樣舒適、溫柔。

▲ZARA,TOUS,CANMAKE,香水,寶寶香。（圖／翻攝自 IG）

2.TOUS BABY 淘氣小熊寶寶淡香水。（圖／pyperfumes IG、unchupeteenmibolso IG）

TOUS推出的淘氣小熊寶寶淡香水，味道非常可愛，前味是佛手柑、香橘、橙花油，中調則是西洋梨、蘋果、橘子樹花，後味則是西洋杉、白麝香、苦橙油，使用起來帶有淡淡的花香調，同時又有寶寶的溫潤感氣息。

▲ZARA,TOUS,CANMAKE,香水,寶寶香。（圖／翻攝自 IG）

3.CANMAKE Make Me Happy香水。（圖／natsuki_araki IG、unigirls.jp IG）

CANMAKE全新推出的白色花香調的香水，呈現出來有種空靈感的香氣，淡淡的溫潤寶寶味，散發出有點像是棉花糖般的蓬鬆感，非常舒服又乾淨的味道，讓人聞過就難以忘懷，非常適合女孩約會使用。

關鍵字：

ZARA, TOUS, CANMAKE, 香水, 寶寶香
fashion.net

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