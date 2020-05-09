fb ig video ETtoday search mobile

分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

>

▲分手後易後悔星座Top 3 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.officia

在找到確認想相伴一生的伴侶前，大多數人都會歷經幾次感情的結束，有些人拿得起放得下，說結束就結束；但也有些人總是分手沒多久就開始後悔，開始反省、挽回各種招。而說到分手後最容易後悔的星座，莫過於以下3個星座，來看看你是否也上榜。

▲分手後易後悔星座Top 3 。（圖／翻攝IG）

Top 3：處女座

處女座雖然看似常常在挑人毛病，但其實他們不是故意找麻煩，只是受到追求完全、在意細節等天性影響，尤其越是親近的人，他們越會嘮叨，相處起來容易讓另一半覺得心累，而當另一半因此提出分手後，處女座才會驚覺自己對另一半太過嚴苛，後悔自己太晚了解。

▲分手後易後悔星座Top 3 。（圖／翻攝IG）

Top 2：牡羊座

個性直率又急躁的牡羊座，常常脾氣一上來就說話不經大腦、衝動行事，跟另一半吵架時，容易受到情緒影響，衝動撂下「分手」字眼，但等過一陣子或幾天後冷靜下來，就又會後悔，覺得自己太衝動。

▲分手後易後悔星座Top 3 。（圖／翻攝IG）

Top 1：雙魚座

以「戀愛腦」著稱的雙魚座說分手，很多時候並不是真的想分開，只是想讓另一半更重視自己、耍耍小傲嬌而已，經過相處，另一半大多也都能了解，稍微哄哄他們。但若是碰到對方剛好想分手，真的同意了，雙魚當然會後悔到不行，立刻想盡辦法挽回，主動低聲下氣求原諒求和好。

►最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起

►愛用「冷暴力」來分手的4大星座　水瓶逃離衝突、摩羯根本王者

►認錯才是深愛！吵架最先低頭的3大星座　巨蟹拼命為對方找台階

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 情侶, 戀愛, 分手, 復合, 後悔, 雙魚, 牡羊, 處女
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆 蔡詩芸、王陽明登封曬恩愛　透漏生產當天超噴淚畫面 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變 螞蟻也需要化妝？整支眼線筆差點被搬光　網友笑：是有加糖嗎 劉詩詩也迷上CHANEL 19！「狂拍9張美照」全白菱格、三色金屬好生火 運動後、日常都可做！5招腿部拉伸動作　不到五分鐘輕鬆瘦腿消蘿蔔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面