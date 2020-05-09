分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@sbsdrama.officia

在找到確認想相伴一生的伴侶前，大多數人都會歷經幾次感情的結束，有些人拿得起放得下，說結束就結束；但也有些人總是分手沒多久就開始後悔，開始反省、挽回各種招。而說到分手後最容易後悔的星座，莫過於以下3個星座，來看看你是否也上榜。

Top 3：處女座

處女座雖然看似常常在挑人毛病，但其實他們不是故意找麻煩，只是受到追求完全、在意細節等天性影響，尤其越是親近的人，他們越會嘮叨，相處起來容易讓另一半覺得心累，而當另一半因此提出分手後，處女座才會驚覺自己對另一半太過嚴苛，後悔自己太晚了解。

Top 2：牡羊座

個性直率又急躁的牡羊座，常常脾氣一上來就說話不經大腦、衝動行事，跟另一半吵架時，容易受到情緒影響，衝動撂下「分手」字眼，但等過一陣子或幾天後冷靜下來，就又會後悔，覺得自己太衝動。

Top 1：雙魚座

以「戀愛腦」著稱的雙魚座說分手，很多時候並不是真的想分開，只是想讓另一半更重視自己、耍耍小傲嬌而已，經過相處，另一半大多也都能了解，稍微哄哄他們。但若是碰到對方剛好想分手，真的同意了，雙魚當然會後悔到不行，立刻想盡辦法挽回，主動低聲下氣求原諒求和好。

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