夏季用美肩決勝負！「5個動作」練出Jennie直角肩

▲直角肩讓視覺變瘦，整個人小一號。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane、小紅書/小源田子，以下同）

編輯 / Lily

隨著氣溫升高，是時候換上細肩帶背心了！夏季更有許多神美的平口上衣，但露出厚厚的肩膀真的很沒氣質，漂亮的直角肩可以後天練成，側面看上去整個人更清瘦，《小紅書》教你幾個簡單居家步驟，助你練出Jennie的直角肩。

夏季是瘦身的季節，愛美女孩都在忙著瘦大腿、練手臂，大家都忽略的肩膀運動，別輸在最常露出的肩膀，除了手臂要緊實，漂亮的肩部線條才是視覺致勝關鍵。





1.斜方肌拉伸（一組10秒，做兩組）

一隻手放在頭上，頭向一邊拉伸，藉由頭和手對抗的力量，感受脖子後側的拉伸感，接著換另一邊重複動作。

2.手臂繞頭（15個做兩組）

雙手緊扣，用手臂繞頭，將手肘用力下壓，左右來回繞頭，當後背產生微微痠痛感，就代表做對了。

3.開肩拉伸（20個做兩組）

上半身保持不動，單手向上呈現90度，將另一隻手臂伸直，兩邊各拉伸一組。

4.雙手合十（一組10秒，做兩組）

雙肩放鬆向下沉，將雙手合十放在背後，維持這個姿勢然後打開雙肩，接著再反手合十，重複10秒。

5.垂直開肩（20個做兩組）

挺直腰背，雙手握拳放在胸前，將胳膊帶動手臂打開，打開到極限之後再往回拉．

除了居家簡單運動之外，建議平時也可以搭配全身有氧運動，當瘦下來之後，肩膀鎖骨線條也會變明顯，飲食方面注重食材選擇，挑選優良蛋白質，盡量把想吃的垃圾食物放在早上，夜晚的飲食要更謹慎，整理比例早中晚可以抓3：2：1。

平時姿勢記得抬頭挺胸，包包盡量也不要背太重或是單肩背，每天持續練習肩部運動，美麗線條看得見。

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