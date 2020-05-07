西班牙3百年刀具ARCOS攻台　歐洲製入手價800元起

▲歐洲最古老的刀具品牌之一在台上市，本圖為BROOKLYN布魯克林系列。（圖／ARCOS提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

隨著新冠肺炎疫情的發展，許多民眾也開始培養「宅在家」的興趣，很多人都從自己下廚開始，包括廚電與生活居家用品，詢問度都提升不少，以往台灣刀具市場知名品牌都以德國品牌為主，近期花仙子引進西班牙擁有300年歷史的刀具品牌ARCOS，強調「歐洲製」與「好入手」，800元起就能買到廚房「利器」，讓愛下廚的廚娘煮夫們能有更多選擇。

ARCOS在西班牙擁有高知名度，也是歐洲最古老的刀具品牌之一，其品牌許多產品也進了西班牙博物館作為館藏，其品牌共有千項以上的刀具產品，也受到許多當地米其林主廚的喜愛。

近期透過居家代理商花仙子引進台灣，主打3大系列包括BROOKLYN布魯克林、UNIVERSAL寰宇、DÚO杜爾全，類別包含主廚刀、三德刀、蔬果刀、中式菜刀、剁刀和麵包刀等等，採用不鏽鋼材質，並結合品牌NITRUM技術，除了高強度之外，也確保產品彈性與耐用度。

▲BROOKLYN布魯克林系列。

其刀身材質均為不鏽鋼，3大系列主要差別在於細部，BROOKLYN布魯克林具有「絲綢邊緣」，意即在刀刃上有更佳順滑的斜度，在使用時能更順手，並採用複合纖維刀柄，不易變形，持有的穩定性也更高。

▲UNIVERSAL寰宇系列。

UNIVERSAL寰宇系列則有銀離子抗菌，適合每天下廚、較常使用的使用者，DÚO杜爾全系列刀柄則採用硬質聚丙烯，並用不滲透橡膠包覆，整體重量較輕，使用者不易感到疲累，對於力氣較小的主婦也能用的順手，而3種系列都強調「西班牙製」，單支售價800元起，以易入手價挑戰台灣市場。

▲入門款DÚO杜爾全系列。