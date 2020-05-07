fb ig video ETtoday search mobile

西班牙3百年刀具ARCOS攻台　歐洲製入手價800元起

>

▲歐洲最古老的刀具品牌之一在台上市。（圖／ARCOS提供）

▲歐洲最古老的刀具品牌之一在台上市，本圖為BROOKLYN布魯克林系列。（圖／ARCOS提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

隨著新冠肺炎疫情的發展，許多民眾也開始培養「宅在家」的興趣，很多人都從自己下廚開始，包括廚電與生活居家用品，詢問度都提升不少，以往台灣刀具市場知名品牌都以德國品牌為主，近期花仙子引進西班牙擁有300年歷史的刀具品牌ARCOS，強調「歐洲製」與「好入手」，800元起就能買到廚房「利器」，讓愛下廚的廚娘煮夫們能有更多選擇。

▲歐洲最古老的刀具品牌之一在台上市。（圖／ARCOS提供）

ARCOS在西班牙擁有高知名度，也是歐洲最古老的刀具品牌之一，其品牌許多產品也進了西班牙博物館作為館藏，其品牌共有千項以上的刀具產品，也受到許多當地米其林主廚的喜愛。

近期透過居家代理商花仙子引進台灣，主打3大系列包括BROOKLYN布魯克林、UNIVERSAL寰宇、DÚO杜爾全，類別包含主廚刀、三德刀、蔬果刀、中式菜刀、剁刀和麵包刀等等，採用不鏽鋼材質，並結合品牌NITRUM技術，除了高強度之外，也確保產品彈性與耐用度。

▲歐洲最古老的刀具品牌之一在台上市。（圖／ARCOS提供）

▲BROOKLYN布魯克林系列。

其刀身材質均為不鏽鋼，3大系列主要差別在於細部，BROOKLYN布魯克林具有「絲綢邊緣」，意即在刀刃上有更佳順滑的斜度，在使用時能更順手，並採用複合纖維刀柄，不易變形，持有的穩定性也更高。

▲歐洲最古老的刀具品牌之一在台上市。（圖／ARCOS提供）

▲歐洲最古老的刀具品牌之一在台上市。（圖／ARCOS提供）

▲UNIVERSAL寰宇系列。

UNIVERSAL寰宇系列則有銀離子抗菌，適合每天下廚、較常使用的使用者，DÚO杜爾全系列刀柄則採用硬質聚丙烯，並用不滲透橡膠包覆，整體重量較輕，使用者不易感到疲累，對於力氣較小的主婦也能用的順手，而3種系列都強調「西班牙製」，單支售價800元起，以易入手價挑戰台灣市場。

▲歐洲最古老的刀具品牌之一在台上市。（圖／ARCOS提供）

▲入門款DÚO杜爾全系列。

關鍵字：

ARCOS, 刀具, 居家, 西班牙
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

梅根兒亞契穿包屁衣過生日　露肉肉腿拋形象包袱

梅根兒亞契穿包屁衣過生日　露肉肉腿拋形象包袱

毛孔、粉刺一次解決！煥膚「5大神品」，打造白煮蛋美肌 養一隻禰豆子與使徒！《鬼滅之刃》、《福音戰士》電子雞掀起回憶殺　 宜蘭最美酒店晚餐現省500元！噶瑪蘭脆皮豬超彈牙　九宮格午茶太夢幻IG發不完 12星座五月運勢：摩羯懷孕成功率高、射手每13年一次的好運降臨 5大常見減脂迷思！「瘦身絕對不能吃的食物」超多人都誤會 剛開賣就熱銷破萬片！網友讚爆的最新口碑「開架面膜」1片=2瓶精華 彭于晏最新大片從「流浪漢」帥回男神！肌肉超緊實網友暴動了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面