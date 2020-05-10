fb ig video ETtoday search mobile

毛孔保養基礎3步驟　輕鬆養出細緻0孔洞的韓妞蛋白肌

>

▲毛孔清潔保養3步驟。（圖／翻攝IG）

▲毛孔保養3步驟學起來，養出韓妞的細緻透亮蛋白肌。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda

毛孔粗大是許多人心中的痛，也一直都是台灣女生最關注的肌膚問題前三名，想擁有像韓妞一樣看起來零毛孔的蛋白美肌，首先先做好毛孔保養的基礎3步驟，讓毛孔乾淨剔透、細緻平滑，搭配健康的飲食生活作息，養出白嫩透亮好膚質不是夢。

▲毛孔清潔保養3步驟。（圖／翻攝IG）

▲卸妝清潔偷懶，不僅會傷害肌膚還會使毛孔變大。（圖／翻攝IG@goodal_official）

1.確實清潔

毛孔保養的第一步就是「確實清潔」，將臉上髒污一掃而淨。有些人因為生活忙碌、懶惰而未確實地卸妝清潔，甚至帶妝睡覺，若未確實做好清潔，會使殘妝、灰塵等髒污堵塞毛孔，進而產生痘痘、粉刺，也會使肌膚變得脆弱且乾燥，長期下來，會嚴重肌膚健康且使毛孔變大，因此確實清潔是人人回到家皆必要的程序。

2.做好補水保濕

完成清潔程序後，由於肌膚的保濕因子流失，臉呈現較緊繃乾燥的狀態，此時要做好保濕，可利用化妝水、精華或面膜幫助肌膚補水，使肌膚保有水潤、彈性狀態，避免毛孔因缺水而變得明顯，肌膚也能更有光澤、更透亮。

▲毛孔清潔保養3步驟。（圖／翻攝IG）

▲幫肌膚補水保濕後要透過脂質類保養品鎖水，同時柔嫩肌膚紋理。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

3.鎖水平滑肌膚

完成保濕程序後，只是為肌膚補充水分、減緩水份蒸發的速度，但卻不能將水份保留在肌膚裡，尤其是在乾燥的氣候或環境裡，水份蒸發速度會加快，因此第三步驟則是保養肌膚的王道「鎖水」，利用含有脂質類護膚品將肌膚裡的水分牢牢鎖住，同時調理肌膚紋理、細緻毛孔，使肌膚更加柔嫩光滑。

►毛孔粉刺常見5大問題！皮膚科醫師：太常洗臉、妙鼻貼反而傷肌膚

►清潔泥膜敷錯當然無感！6步驟萬用公式還你乾淨細緻毛孔

►想預防毛孔變粗大，先了解5大成因！用錯保養品也有事

關鍵字：

保養, 護膚, 毛孔, 毛孔粗大, 零毛孔, 清潔, 步驟, 方法, 蛋白肌
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視

楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視

日本人狂畫「鳥嘴人魚妖怪」防疫！伊藤潤二版本驚悚到嚇跑病毒

日本人狂畫「鳥嘴人魚妖怪」防疫！伊藤潤二版本驚悚到嚇跑病毒

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」 奧斯塔羅12星座一周運勢0511-0517　雙魚認真投入獲讚賞、處女迴避問題有大危機 52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心 泰國風靡超萌「泰奶飲水機」！3公升喝到爽還有輕便補充包 網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面