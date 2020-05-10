毛孔保養基礎3步驟　輕鬆養出細緻0孔洞的韓妞蛋白肌

▲毛孔保養3步驟學起來，養出韓妞的細緻透亮蛋白肌。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



編輯／Amanda

毛孔粗大是許多人心中的痛，也一直都是台灣女生最關注的肌膚問題前三名，想擁有像韓妞一樣看起來零毛孔的蛋白美肌，首先先做好毛孔保養的基礎3步驟，讓毛孔乾淨剔透、細緻平滑，搭配健康的飲食生活作息，養出白嫩透亮好膚質不是夢。

▲卸妝清潔偷懶，不僅會傷害肌膚還會使毛孔變大。（圖／翻攝IG@goodal_official）



1.確實清潔

毛孔保養的第一步就是「確實清潔」，將臉上髒污一掃而淨。有些人因為生活忙碌、懶惰而未確實地卸妝清潔，甚至帶妝睡覺，若未確實做好清潔，會使殘妝、灰塵等髒污堵塞毛孔，進而產生痘痘、粉刺，也會使肌膚變得脆弱且乾燥，長期下來，會嚴重肌膚健康且使毛孔變大，因此確實清潔是人人回到家皆必要的程序。

2.做好補水保濕

完成清潔程序後，由於肌膚的保濕因子流失，臉呈現較緊繃乾燥的狀態，此時要做好保濕，可利用化妝水、精華或面膜幫助肌膚補水，使肌膚保有水潤、彈性狀態，避免毛孔因缺水而變得明顯，肌膚也能更有光澤、更透亮。

▲幫肌膚補水保濕後要透過脂質類保養品鎖水，同時柔嫩肌膚紋理。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

3.鎖水平滑肌膚

完成保濕程序後，只是為肌膚補充水分、減緩水份蒸發的速度，但卻不能將水份保留在肌膚裡，尤其是在乾燥的氣候或環境裡，水份蒸發速度會加快，因此第三步驟則是保養肌膚的王道「鎖水」，利用含有脂質類護膚品將肌膚裡的水分牢牢鎖住，同時調理肌膚紋理、細緻毛孔，使肌膚更加柔嫩光滑。

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