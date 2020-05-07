梅根兒亞契穿包屁衣過生日　露肉肉腿拋形象包袱

▲梅根為兒子亞契念故事，亞契穿白色包屁衣露出肉肉腿。（圖／翻攝savechildrenuk IG）



記者陳雅韻／綜合報導

退出英國王室的哈利王子（Prince Henry）與梅根馬可（Meghan Markle），昨於兒子亞契（Archie）1歲生日之際，於慈善組織Save the Children IG發布最新影片，只見梅根抱著穿白色包屁衣的亞契說故事，時而專心聆聽、時而扭動的亞契露了肉肉腿，完全就是1歲幼兒的居家打扮。

▲亞契偶而專心聽媽媽說故事。（圖／翻攝savechildrenuk IG）

若哈利王子夫婦仍是英國王室高階成員，肯定無法發布亞契只穿包屁衣露肉腿的畫面，但移居到美國洛杉磯兩人退出王室後沒有形象包袱，大方秀出亞契的居家穿搭，是任何嬰童品牌都買得到的白色包屁衣。

▲去年9月亞契隨著爸爸哈利王子與媽媽梅根造訪南非，穿著約600元的H&M褲裝。（圖／達志影像／美聯社）



梅根不追求名牌童裝，去年9月一家三口帶造訪南非，亞契即穿著約600元的H&M褲裝亮相；亞契7個月大時在加拿大跨年照，則穿著約1600元的英國品牌Boden外套與澳洲總督送的UGG羊毛靴。

▲哈利王子抱著7個月大的亞契在加拿大留影，當時亞契穿約1600元的Boden外套與澳洲總督送的UGG鞋。（圖／翻攝sussexroyal IG）

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