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楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視

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▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪微博）

▲楊冪升格維多利亞的秘密（Victorias Secret）大中華區代言，首次封面登場 。（圖／翻攝自楊冪微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪的性感形象受到內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）青睞，官宣為大中華區代言人，更是品牌首次捨棄超模改以明星代言，楊冪熱度居高不下， 如今終於迎來楊冪與維密合作的首次雜誌封面，罕見的短髮造型順勢登上熱搜。

楊冪升格維多利亞的秘密大中華區代言人，與演員周冬雨、超模何穗並駕齊驅，然而熱度卻是三位之首，此次與維密首次攜手登上雜誌封面，不僅一改招牌長髮，換上了俐落齊瀏海短髮，火辣造型更是讓人一眼難以認出。畫面中楊冪穿上Victorias Secret蕾絲綁帶內衣，大膽露出傲人上圍，僅以輕薄黑色外衫包裹，搭配細長墨鏡頗有歐美辣模氣息；另一套則以運動風內衣出鏡，楊冪特地小露香肩，搭配脖子上的蝴蝶裝頸飾相當巧妙，嘗試以往不曾有的風格令人眼前一亮。

鏡頭拉遠，不同於剛剛的深色系單品，楊冪換上了輕柔絲質的連身內衣，蜜桃粉色十分襯膚，完美包覆楊冪S曲線身材，更大膽挑戰「內衣外穿」的時尚度；視線向下一看，運用開衩長裙露出招牌長腿，整體造型火辣且帥氣，呼應品牌對於性感的新定義，楊冪也表示：「我認為性感是獨立、自信的，性感是骨子裡帶來的東西。」此次登封更是讓楊冪站穩維密代言人腳步，隨即引發網友熱議：「楊冪可塑性太強」、「維密大中華區代言人當之無愧」、「帶貨女王」。

關鍵字：

楊冪, 維密, 代言人, 登封, 雜誌, 維多利亞的秘密, Victorias Secret, 內衣
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