日本LAWSON超商改走文青風！超Q圖示、奶茶色包裝讓人更想掃貨

編輯／Emily 圖／翻攝自nendo.jp

去日本旅遊時，LAWSON超商絕對是必逛景點之一，在路上看到藍底、白牛奶瓶的招牌，總忍不住想衝進去。LAWSON超商最近居然改頭換面，與日本設計工作室nendo合作，將招牌化繁為簡，「L」字新Logo簡單醒目，具有設計感，旗下自有品牌也跟著換上裸色系文青風包裝，看了讓人更想買。

nendo工作室幫LAWSON超商設計的新Logo，保留開頭的「L」字母與原本的招牌形狀，合在一起就成為了簡約的新商標，比起原本更一目了然。超商內的自有品牌「L basic」、「L marche」系列也一起換上新商標，還將招牌藍色改成清新的奶茶裸色系。

「L basic」系列品項主要為日常食物與用品，米、吐司、牛奶、沙拉、鹽、糖等日常必備食物換上裸色系包裝，變得簡約文青，在生活中使用能增添質感。日用品衛生紙、棉花棒、口罩等，則換上淺灰色調，改走極簡風格。

「L marche」系列涵蓋多種食品，從飲品、料理包、零食、甜點到熟食都有，全部換上柔和的奶茶裸色系包裝，零食、飲料外盒用插畫小圖示裝飾點綴，可愛度大增，讓女孩們好心動，光看包裝就想狂掃貨。

LAWSON超商旗下還有有機食物、咖啡、炸雞、飯糰這些自有品牌，全部的商標保留原有特色，再與新Logo統一結合，營造出系列感。有機系列在「L」旁邊加上太陽與麥子示意，炸雞、飯糰品牌的圖示保留可愛的雞與飯糰形狀，咖啡系列換上新商標則變得超文青。

現在超商也積極改變原有形象，除了在包裝上下苦心，也會多方結合，讓便利商店物品增添設計感。日本的全家超商先前就與知名選物店Urban Research合作，開設結合超商與選物店的「Urban Famima」新型態商店，還一起合作推出毛巾、隨行杯…等系列商品，在逛便利店的同時也能享受時尚。

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