fb ig video ETtoday search mobile

日本LAWSON超商改走文青風！超Q圖示、奶茶色包裝讓人更想掃貨

>

編輯／Emily　圖／翻攝自nendo.jp

去日本旅遊時，LAWSON超商絕對是必逛景點之一，在路上看到藍底、白牛奶瓶的招牌，總忍不住想衝進去。LAWSON超商最近居然改頭換面，與日本設計工作室nendo合作，將招牌化繁為簡，「L」字新Logo簡單醒目，具有設計感，旗下自有品牌也跟著換上裸色系文青風包裝，看了讓人更想買。

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

nendo工作室幫LAWSON超商設計的新Logo，保留開頭的「L」字母與原本的招牌形狀，合在一起就成為了簡約的新商標，比起原本更一目了然。超商內的自有品牌「L basic」、「L marche」系列也一起換上新商標，還將招牌藍色改成清新的奶茶裸色系。

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

「L basic」系列品項主要為日常食物與用品，米、吐司、牛奶、沙拉、鹽、糖等日常必備食物換上裸色系包裝，變得簡約文青，在生活中使用能增添質感。日用品衛生紙、棉花棒、口罩等，則換上淺灰色調，改走極簡風格。

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

「L marche」系列涵蓋多種食品，從飲品、料理包、零食、甜點到熟食都有，全部換上柔和的奶茶裸色系包裝，零食、飲料外盒用插畫小圖示裝飾點綴，可愛度大增，讓女孩們好心動，光看包裝就想狂掃貨。

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

LAWSON超商旗下還有有機食物、咖啡、炸雞、飯糰這些自有品牌，全部的商標保留原有特色，再與新Logo統一結合，營造出系列感。有機系列在「L」旁邊加上太陽與麥子示意，炸雞、飯糰品牌的圖示保留可愛的雞與飯糰形狀，咖啡系列換上新商標則變得超文青。

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲lawson超商新形象。（圖／翻攝自nendo.jp）

現在超商也積極改變原有形象，除了在包裝上下苦心，也會多方結合，讓便利商店物品增添設計感。日本的全家超商先前就與知名選物店Urban Research合作，開設結合超商與選物店的「Urban Famima」新型態商店，還一起合作推出毛巾、隨行杯…等系列商品，在逛便利店的同時也能享受時尚。


►麥當勞極黑包裝登場！詹朴為3大餐點注入星空、太空船質感炸裂

►枕頭挑戰過時了！IG正夯「購物袋打卡」一秒完成超火辣造型

關鍵字：

日本, 超商, 便利商店, lawson, 包裝
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆 蔡詩芸、王陽明登封曬恩愛　透漏生產當天超噴淚畫面 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 有一種母愛叫小S！許曦文：她有時很欠揍，幼稚得像我朋友 52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變 劉詩詩也迷上CHANEL 19！「狂拍9張美照」全白菱格、三色金屬好生火 夏季濕敷正夯！選對化妝水、不超過6分鐘　留意3件事養出水嫩肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面