蔡詩芸合體辣媽帶貨Chloé夯包　「不科學姐妹臉蛋」引網友朝聖

▲蔡詩芸曬出與媽媽Irina街拍美照引發網友朝聖。（圖／品牌提供、翻攝自蔡詩芸IG）

記者鮑璿安／台北報導

母親節將至，不少女星都PO出與媽媽的合照表達愛意，日前蔡詩芸就與母親Irina合體，一同帶貨大勢包款Chloé Darryl Bag，只見母女倆親密依偎，不僅看不出年齡差距，且媽媽擺拍起來絲毫不輸蔡詩芸，引發網友直呼：「媽媽太狂！」

▲蔡詩芸升格人母之後的首個母親節，與媽媽Irina 一同拎上Chloé大勢包款 Darryl Bag感情令人稱羨。（圖／品牌提供、翻攝自蔡詩芸IG）

女星蔡詩芸在去年（2019）聖誕節升格人母，喜悅之餘終於迎來人生第一個母親節，不過還沒來得及曬老公與小孩，先PO出與母親Irina的時尚街拍美照表達愛意，並且寫下：「從媽媽身上，我學會把自信穿在身上，從內心到外在都要是散發漂亮的女人。」可見蔡詩芸愛美基因源自母親，畫面中兩人不約而同拎上Chloé大勢包款 Darryl Bag，如馬鞍造型的弧形包身是一大亮點，側面圓形編織皮革則注入馬術風格，不論像是蔡詩芸的小款背上肩或是媽媽Irina將大款用以手拎，都相當時尚。

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此外，外型神似的母女更同以帥氣褲裝搭配短靴現身，佩戴墨鏡展現率性氣息，絲毫看不出年齡差距，並且媽媽Irina擺拍架勢完全不輸給蔡詩芸，運用短版襯衣搭配條紋長褲，最後不忘以細跟靴收尾，整體造型別有用心，引來網友齊聲表示：「媽媽太狂」、「Irina很有架勢」。

▲（依序）蔡媽媽Irina咖啡色大款NT$60,000；蔡詩芸同款嫩黃色NT$47,000 。（圖／品牌提供）

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同樣身為俏媽咪的侯佩岑則換上Loro Piana 休閒鞋360 LP Flexy Walk，鞋款名為360就如羽毛般的輕盈重量上腳無負擔，侯佩岑再以墨綠色條紋襯衫輔助，裙裝與休閒鞋搭配絲毫不顯突兀，即便是在家拍美照也相當敬業。