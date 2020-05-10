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小米「口袋相印機」1400元有找　Canon粉嫩款印出「IG感」照片

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▲相印機。（圖／翻攝自官網、IG）

▲小米推出「口袋相印機」。（圖／翻攝自小米官網，以下同）

編輯／JJ

居家電器、3Ｃ品牌小米靠著簡約外型與實惠價格，在台灣擁有不少支持者，利用專屬APP與自家產品連線、遠端控制等功能，讓生活變得更加方便、人性化。近期小米推出了一款迷你「口袋相印機」，外型小巧時髦、方便攜帶之外，消費者最關心的價錢更是親民，可說CP值相當高，適合作為入門款式！

▲相印機。（圖／翻攝自官網、IG）

鑑於現代人們非常喜歡透過照片留念，且拍照科技越來越進步，也有數不盡的虛擬空間可以存放，但有時候將相片實體化能夠賦予當下更深刻的意義。對於講求快速、方便與品質的現代人，拍立得、相印機等產品因此誕生，不過通常大品牌的價格又不斐，這次由小米所推出的「口袋相印機」才相當於台幣不到1400，值得買來試試。

▲相印機。（圖／翻攝自官網、IG）

小米口袋相印機目前已於大陸地區上市，售價329人民幣，台灣也已通過認證，相信不用讓大家等太久！這款高CP值相印機只需與藍芽連線即可列印，不需要WIFI，最多可三人同時連線，大小就如同女生的手掌，重量才181g，又輕又不佔空間。

▲相印機。（圖／翻攝自官網、IG）

更新奇的是，它支援15秒的AR相片以及留聲相片功能，只要透過小米APP就可以使用，提供多種模版、濾鏡，成像部分不需要墨水，特殊相紙則是利用加熱即可成樣，色彩同樣清晰，專屬相紙補充包20張39人民幣（約NT＄165）。

另外，CANON於近期也剛上市了一台超可愛的粉嫩相印機「SELPHY SQUARE QX10」，受到韓妞喜愛，相紙以Instagram的外型為靈感，使用時髦的方形，主打防褪色的技術以及鮮明色彩、畫質，即使經過數十年依舊清晰不變，售價為NT＄4,690，雖然比起小米貴上許多，但是品質也完全反映在價格上，內建濾鏡、設計工具、貼圖非常多，好玩又方便。

▲相印機。（圖／翻攝自官網、IG）

▲相印機。（圖／翻攝自官網、IG）

▲韓妞也愛這台CANON「SELPHY SQUARE QX10」。（圖／翻攝自IG@mi0___o）

▲相印機。（圖／翻攝自官網、IG）

▲還有白色與黑色款式。（圖／翻攝自CANON官網）

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關鍵字：

小米, 相印機, IG, 紀念, CANON, 韓妞
fashion.net

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