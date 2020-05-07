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劉嘉玲就是狂！　插花用LV 10萬元起跳的訂製花箱

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▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲秀出新盆花，底下的LV花箱搶盡眾人目光。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星劉嘉玲不僅熱衷時尚穿搭，生活品味亦相當講究，總隨著時節裝飾應景盆花，為居家空間增添色彩。近日她po出充滿春天氣息的粉紅牡丹，不僅花朵迷人，底下的花器更讓人大開眼界，為LV（Louis Vuitton，路易威登）訂製款的花箱，可依顧客需求打造不同尺寸或內層，價格約10萬元起跳。

▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲講究時尚穿搭與生活品味，耳際戴Chaumet已停產的Liens鑲鑽耳環。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

LV的花箱外觀看起來與一般小型箱或行李箱無異，外觀均為Monogram帆布與金色黃銅金屬件，但玄機藏於內層，是一個特別設計的防水盒，讓擁有者能夠安心注入水，創作一款時尚花盒。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲LV的花箱提供訂製服務，約10萬元起跳。（圖／LV提供）

精品品牌的家居生活系列總令人心神嚮往，Tiffany & Co.美國官網即呈現豐富的品項，包括各式水晶玻璃或瓷器材質的花瓶，除了向大自然取經設計竹子、麥穗等圖紋裝飾的款式，Tiffany不忘加入品牌經典元素，例如招牌Tiffany Blue顏色、Tiffany Seal印記，極具設計感的花器只要搭配一兩朵花或簡單的尤加利葉，就能襯出好質感。

▲▼ Tiffany 。（圖／翻攝Tiffany官網）

▲Tiffany以竹節為設計概念的花瓶，單款約從6,000元起。（圖／翻攝Tiffany官網，以下同）

▲▼ Tiffany 。（圖／翻攝Tiffany官網）
▲Tiffany印記裝飾的花瓶，單款約5,400元起。
 

關鍵字：

劉嘉玲, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Tiffany
fashion.net

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