日本人狂畫「鳥嘴人魚妖怪」防疫！伊藤潤二版本驚悚到嚇跑病毒

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@junjiitofficial、@kazekissa、@mizukipro、@tmnk_illust、@mocopeng、@Wishmemell

日本推特最近興起一股奇怪的挑戰，大家都在畫一隻有著鳥嘴的人魚生物，原來牠是日本古老傳說中可以驅除疫病的妖怪，據說把牠的畫像給病人看就能治癒疾病。因此民眾想藉由散播牠的畫像，來祈求讓疫情趕快過去，就連恐怖漫畫大師伊藤潤二也加入挑戰，畫出驚人的版本。

這隻妖怪叫做アマビエ（Amabie），日本傳說記載牠是一隻有著長髮、鳥嘴的人魚生物，底下還有三隻腳，相傳只要看到妖怪的畫像，就能讓疫病退散、病人痊癒。在新冠肺炎疫情期間，推特上的#アマビエ成為熱門話題，大家開始分享牠的相關畫作，有獵奇、可愛…多種版本。

日本知名漫畫《鬼太郎》當中出現過Amabie的身影，這幅畫是由《鬼太郎》作者水木茂在生前繪製的，鳥嘴人魚獸隱身在山水間獵奇又可愛。

恐怖漫畫大師伊藤潤二也參與了這波挑戰，畫出Amabie來祈求疫病早日退散。他的版本果然維持一貫的恐怖風格，披頭散髮、眼睛凸出的驚嚇模樣超驚悚，感覺病毒都要被牠嚇跑了！

日本插畫家中村佑介也繪製了一幅女學生抱著Amabie的畫作，這版本的怪物模樣比較像鳥類，插畫家希望圖就像護身符一樣，設成桌布能趨吉避凶、遠離疾病。

看完了獵奇版本，也有許多可愛的Q版，@tmnk_illust繪製的Amabie身型肥肥圓圓，模樣超有少女感，眼睛還冒著閃亮星星。

@mocopeng的版本與小企鵝結合，看起來就像穿了美人魚裝的企鵝，圓圓身型超級萌，顏色也粉嫩可愛。

@wishmemellc的版本看起來像小雞，造型超可愛，要說牠是三麗鷗、拉拉熊之類的家族角色新成員也毫不違和，推出周邊商品絕對會想買。

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