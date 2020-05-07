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雅漾、霓淨思推出「友善海洋」防曬　讓你曬不黑又能保護生態

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▲▼雅漾、霓淨思推出「友善海洋」防曬 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲防曬除了挑功能、質地，內含友善海洋配方也變得重要。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

防曬產品已成生活必須，根據國際珊瑚礁協會ICRI公布的調查顯示，每年約有1.4萬公噸的防曬乳流入海洋，其中所含有害化學成分，使高達75%的珊瑚礁受到生命危脅，對海洋環境生態造成無法彌補的傷害。因此挑選友善海洋防曬品，早已刻不容緩。

▲▼雅漾、霓淨思推出「友善海洋」防曬 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲雅漾 全效極護物理防曬液，SPF50+ ，40ml，1,080元。

法國雅漾防曬全系列產品，經實測臨界波長皆超過370nm，能抗UVB與長波UVA，有效阻隔紫外線對肌膚的傷害。延續好口碑，今年夏季再推出新品，配方升級吸油微粒，不僅清爽好推，髮絲更不會沾染臉龐，雅漾全效極護防曬新品保有SPF50+係數與超寬頻防曬力，徹底顛覆高防曬力產品必定黏膩印象。

炎夏將近，近年來溫室效應影響，酷熱氣候也跟著拉長。長時間曝曬於陽光下不僅會造成黑色素沉澱、膚色不均，更可能導致皮膚癌，因此不論假日出遊或是平日工作上課，防曬已是不可或缺的產品。

▲▼雅漾、霓淨思推出「友善海洋」防曬 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲雅漾 全效極護控油清爽防曬液，SPF50+ ，50ml，1,080元。

防曬也要尊重海洋生態，雅漾也全新推出海洋友善配方，不添加傷害海洋環境的水溶性防曬劑與易殘留於海洋的矽靈，提升配方的生物可分解性，調合四種光防護劑，減少防曬成分種類與用量。

▲▼雅漾、霓淨思推出「友善海洋」防曬 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲Neogence 輕透潤色防曬乳，SPF50+，30ml，700元。

台灣第一個推出友善海洋防曬的Neogence，繼去年的水感全效防曬乳之後，今年推出海洋友善的潤色款，，兼具防曬及勻潤肌膚，不僅能有效防止紫外線更可以提亮膚色，同時添加維他命B5&E 全面阻隔陽光對肌膚的傷害。

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關鍵字：

友善海洋, 防曬, 夏季
fashion.net

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