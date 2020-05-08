亮･珠寶／海瑞溫斯頓經手傳奇巨鑽戀上祖母綠型切割　Logo到裝潢都是這個印記

▲海瑞溫斯頓專賣店許多裝潢細節都是祖母綠型切工造型。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際珠寶品牌悠長的歷史中，總有經手過傳奇寶石為品牌寫下璀璨一頁，享有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）與祖母綠型切割的巨鑽緣分特別深，從品牌的Logo、專賣店的大門到店內裝潢細節，到當代珠寶與腕錶的設計，都可見祖母綠型切割的印記，深刻的連結要從創辦人海瑞溫斯頓先生經手的三大名鑽說起。

▲不喜歡正面示人的海瑞溫斯頓先生，一生留下不少傳奇。



▲海瑞溫斯頓1935年購入726克拉瓊格爾之鑽The Jonker共切出12顆美鑽，最大顆重達125.35克拉。



1935年海瑞溫斯頓買下他人生第一顆世界級名鑽—重達726克拉的瓊格爾之鑽（The Jonker），當時創下美國首見最大克拉數鑽石原石紀錄，由於價值驚人，連保險公司都拒絕為其切割過程投保，歷經14個月的準備終於切割為12顆鑽石，最大的一顆為125.53克拉，成為他畢生摯愛；3年後他再購入726.6克拉的瓦格斯（The Vagas）鑽石原石，共切出29顆美鑽。

▲1938年海瑞溫斯頓先生購入的726.6克拉的瓦格斯The Vagas鑽石，也切出多顆祖母綠型切割鑽石。



▲海瑞溫斯頓重達71克拉的賴索托之鑽1號鑽戒。



第三顆傳奇名鑽是1968年來自南非的601克拉賴索托原石，當時經過電視直播被切割為18顆不同車工鑽石，最大克拉數為重71克拉的賴索托1號祖母綠型切割鑽戒。海瑞溫斯頓對此車工鑽石的著迷，來自於其長方形刻面使火彩擁有鮮明的層次感、側面欣賞的階梯造型予人古典感覺，由於刻面大很容易凸顯寶石的顏色與雜質，因此對淨度與顏色的要求更高。

▲奧黛麗赫本曾佩戴Tiffany Jean Schlumberger Ribbon Rosette傳奇黃鑽鑽石項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）



談到海瑞溫斯頓會想到祖母綠型切割鑽石，而提到美國另一家珠寶商Tiffany & Co.，立刻會想起128.54克拉的「Tiffany Diamond」黃鑽，這枚問世142年的枕形巨鑽切面多達82個，散發耀眼火光，在歷史上曾被3位名女人戴過，第一位佩是社交名媛Mary Whitehouse 1957年戴著黃鑽出席在羅德島州紐波特市舉辦的Tiffany舞會；女星奧黛麗赫本則在1961年宣傳電影《第凡內早餐》時佩戴鑲成緞帶造型鑽石項鍊，近期則是女神卡卡戴上重新鑲嵌的鑽石項鍊出席2019年奧斯卡，此黃鑽目前仍是紐約旗艦店的鎮店之寶。

▲Tiffany傳奇黃鑽曾變身為Jean Schlumberger 黃鑽石上鳥，目前與16顆總重逾80克拉枕形切割鑽與46顆總重逾15克拉圓形明亮式切割鑽構成華麗項鍊。

