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女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

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▲男性理想女友特質Top 10。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲有些男性個性較易出軌，可從IG照片分析。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

戀愛有時就是一場攻防戰，尤其當感覺對方心意還沒有很堅定時，許多懷疑的諸多想法就出現了，有些女生為了確認男友是否有出軌，會查看手機甚至想辦法找線索，有時甚至傷了和氣，想知道自己男友是不是容易出軌的類型，日本心理學家小高千枝分析，若男友IG上出現2種照片，代表個性「容易出軌」，類似照片數越多代表機率越高。

▲男性,爬山,高樓,銅像,兩性。（圖／unsplash）

跟銅像擺同POSE
有些人出遊會去參觀當地地標，而地標可能是在地代表性的人物銅像，或是藝術家創作等，而男友若跟銅像拍照時，喜歡擺出與銅像一樣的姿勢，女友可就要小心了。

這類型的人通常被稱為「小飛俠症候群」，意即無論什麼年齡就像個小男孩一般，雖然很可愛，但也透露自我意識較為強烈，會把自己喜愛過的生活視為優先，自然也比其他會考量對方的男性，更容易受到誘惑而出軌，

▲男性,爬山,高樓,銅像,兩性。（圖／unsplash）

在高處拍照
許多人都會放在高處拍照的照片，但若男友對於在高處拍照總是樂此不疲，隱約也透露他愛刺激的性格，無論是在摩天大樓對外拍，或是在自然環境下從高山上俯瞰的角度，尤其照片中的他都會入鏡，代表他相當享受這樣刺激與冒險的心理狀態，自然出軌的可能性就更高。

▲男性,爬山,高樓,銅像,兩性。（圖／unsplash）

▲男性,爬山,高樓,銅像,兩性。（圖／unsplash）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 愛情, 心理學, 出軌, ＩＧ
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