fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／打破你的「顏值迷思」　在江湖走跳一定要知道的4個穿搭觀念

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

在 Dappei 的粉絲專頁上，時常會有「臉決定一切」、「顏值對了就贏」、「都是顏值的問題」等等類似的讀者留言，而這也是一直以來常常被拿出討論的話題，但其實這樣的想法非常可惜，不如先看看 Dappei 的建議，也許你會翻轉既有的觀念！

▏為什麼要學習穿搭？

首先，我們先釐清為什麼要學習穿搭這件事，許多人認為穿搭是一種虛榮感，又或者，我們被從小被灌輸「內在美」一說，因此進而不重視打扮這件事，是，內在美讓你能夠細水長流不被煩膩或淘汰，但是穿搭卻是好感印象的關鍵，這也是為什麼面試穿搭如此重要，有了合宜的穿搭，你才有機會在踏進公司門檻後證明自己，你的內在美無法在短時間量化，但穿搭好感卻能一眼瞬間建立。

▲穿搭觀念 。（圖／DAPPEI提供）

（圖片來源：12

▏穿搭的目的？

接著我們來聊聊穿搭的目的，可能你會認為一定要很搶眼的潮流、無盡的奢華、強烈的風格才能稱作穿搭，但其實穿搭最重要的目的是讓你看起來整潔、有精神，並且符合場合與情境，甚至能說是一種禮貌，另一個目的則是修飾身形，隱惡身形煩惱並揚善身形優勢。

▲穿搭觀念 。（圖／DAPPEI提供）

（圖片來源：12

▏一切都是顏值的問題？

我們言歸正傳，談談一直熱議的「顏值迷思」，人帥／美穿什麼都好看是大家對穿搭最大的誤解，不可否認顏值與身材確實可以提高容錯率，但當你摸索出適合自己的穿搭時，就能絕對提升好感度，如果看到這裡你還是認為自己顏值不足沒信心，不如將自己想像成一道味道普通的餐點，當你用紙盒裝可能是吃過即忘的小吃，但當你用漂亮的容器盛裝並配上擺盤，先不論味道如何，光是視覺就讓人念念不忘，穿搭也是一樣的道理，不論你認為自己的顏值多普通，穿搭一定能夠為你加分，顏值不能改變但穿搭可以！

▲穿搭觀念 。（圖／DAPPEI提供）

（圖片來源：12

▏穿搭就是要花大錢？

最後，想跟搭黨說的是「穿搭＝花大錢」迷思，不是昂貴的品牌才能配出好穿搭，而是了解「如何運用」以及挑選「適合自己」的單品，縱使是平價單品也能配得很好看，其實現在平價品牌、網拍的選擇非常多且品質也很不錯，另外，學習重複穿搭術也是一個好方法。花一點心思做穿搭、身型功課，也能夠降低出錯率，絕對是相當值得的投資！

▲穿搭觀念 。（圖／DAPPEI提供）

（圖片來源：12

Dappei 結語：

搭編常常回覆這些留言回到手軟，每天都會看到差不多的留言，真的覺得很可惜，大家一直認為穿搭是遠在天邊的事，但穿搭真的是我們必學的課題，要在江湖走跳，穿搭功課還是要做的！

文字編輯：Sofie

延伸閱讀：

宅在家就要逛網拍！推薦 3 間「韓系質感網拍」，個性、甜美、復古風格一次買個夠！

男生衣服很難買？盤點 4 個台灣在地「男裝品牌與網拍」，街頭戶外、機能性通通都有！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 時尚迷思, 顏值, 穿搭
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用

現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用

松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題

松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題

Dappei／打破你的「顏值迷思」　在江湖走跳一定要知道的4個穿搭觀念 超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手 來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 超浮誇「巨大炸全雞」一咬就爆汁！全台4間推薦餐廳必吃 日本女子爆買的「奶油唇膏」！金黃的銀杏色擦起來有夠時髦 cama café推周末買一送一優惠　星巴克5／15前第二杯免費快把握

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面