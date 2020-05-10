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《鬼滅之刃》便當、水果花三明治美到捨不得吃！宅在家快來挑戰手作料理

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@yuko.makotsu、@na_neko7

近期受到疫情影響，待在家自己下廚除了吃得安心，還能打發時間，要是做出厲害的料理，更能Po文炫耀一番。日本的手作便當一直很有名，各種卡通人物造型都能用食物擺出來，還有最近爆紅的水果花三明治，也是把普通的食材發揮巧思，排出唯美花朵，快來看看這些手作料理尋找靈感吧！

#手作便當

日本有位神人媽媽@yuko.makotsu專門在IG分享超強的手作便當，從漫畫人物、食物包裝到清潔用品，各種造型都能神還原，讓人佩服不已。

▲日本手作便當。（圖／翻攝自IG@yuko.makotsu）

人氣動畫《鬼滅之刃》的禰豆子便當精緻可愛，配菜的擺放細緻講究，飯上的櫻花裝飾跟禰豆子放一起超搭，還有炭治郎、我妻善逸等其他角色，每一款便當都與角色顏色完美配合。

▲日本手作便當。（圖／翻攝自IG@yuko.makotsu）

食物包裝也是經常出現的便當主題，有名的日清杯麵被放在便當裡，就像裝了真的泡麵，但其實它是用白飯塑型而成。

明治的牛奶、巧克力…商品被放進便當裡也超級可愛，看了總讓人忘記它是便當菜，還以為是一盒真的巧克力。

#水果花三明治

神人級便當太困難，可以考慮做看看簡單的水果花三明治，利用簡單的吐司、水果、鮮奶油，用刀子、刻模將水果切片夾入吐司，就能輕鬆做出美美的花朵圖案，許多人都在網路上分享成品。

水果花三明治的常見材料是草莓、橘子，對半切後就能完成花朵的部分，稍微將草莓修出鋸齒狀會更逼真。花梗、葉子的部分則把奇異果切成薄片夾入，或把青葡萄對半切放入就能完成。

另外也能用香蕉、葡萄、芒果…更多水果，自行發揮創意製作。

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關鍵字：

手作便當, 便當, 料理, 水果花三明治, 鬼滅之刃
fashion.net

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