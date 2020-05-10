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Dappei／每天都想寬寬鬆鬆地過日子！5套「Oversize T 恤」穿搭公式不出錯

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寬鬆的 Oversized T-shirt 不拘束且不突顯身形，擁有率性的 Boyish 性格，是非常實穿的單品，想要寬鬆地度過一天不必費盡心思，就用衣櫃裡必備的 Oversized T-shirt 搭配不同下著，打造 5 套穿搭公式！

+ 牛仔褲

Oversized T-shirt 搭配牛仔長褲似乎已成經典不敗的搭配，整體風格率性、有活力，無論是將衣角紮進褲子裡或是不紮，或者搭配任何顏色、版型的牛仔褲都是截然不同的氛圍。

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

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▲穿搭 。（圖／dappei提供）

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+ 單車褲

在即將到來的夏天，穿著 Oversized T-shirt 搭配單車褲是非常輕便又好活動的穿搭，想將寬大的 T-shirt 當成一件式穿著出門，又怕下身在視覺上看起來不平衡，此時單車褲就是相當適合出場的單品，也可以嘗試除了黑色以外的其他顏色，甚至是大膽的印花款式！

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

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+ 短裙

Oversized T-shirt 搭配短裙時特別有學生感，不出錯的選擇是搭配較窄的裙，如果想避免太過青春洋溢的形象，可以穿著較有設計感的裙裝，或者是挑選有別於柔軟棉質的其他材質與成熟的花紋。

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

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+ 短褲

Oversized T-shirt 不一定要搭配牛仔短褲，可以嘗試運動風格的膝上短褲，沒有單車褲貼腿，修飾效果與比例卻出乎意料地好。

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

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▲穿搭 。（圖／dappei提供）

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+ 長裙

在以 Oversized T-shirt 搭配長裙時，為了避免看起來太過鬆垮、沒精神，份量感的分配是最重要的，例如上衣與下著在整體視覺上所佔的比例，以及材質給人的重量感，可以選擇比起棉 T 更飄逸的裙裝，在寬大的 T-shirt 底下露出裙擺，或者挑選較硬挺的款式，並將上衣紮進去，適當地依照實際的身形做調整。

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

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▲穿搭 。（圖／dappei提供）

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▲穿搭 。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

Oversized T-shirt 雖然非常實穿，但在穿搭上有時會容易落入一成不變的困境中，如果對於 Oversized T-shirt 如何搭配感到山窮水盡，不妨試試換上不同的下著吧！

文字編輯：Zoey

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就算 Oversized 也要穿得有型，依循 3 個原則你也能一樣帥氣！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, Oversized, 穿搭
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