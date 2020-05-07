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THOM BROWNE先生親自為你寫上名字！專屬客製壓印服務登場

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▲THOM BROWNE壓印客製服務過程好玩又療癒。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、記者王則絲攝

紐約設計師服裝品牌THOM BROWNE與複合式高端精品品牌ART HAUS於今年春夏合作舉辦獨家限定「THOM BROWNE壓印客製服務」，5／8～5／18期間凡購買指定系列服裝均可免費享有壓印服務，使消費者們能獲得極具個人風格的時尚單品，可選擇印製名字或縮寫，讓THOM BROWNE先生親自在衣服上寫上你的名字！

▲Thom Browne訂製服務 。（圖／品牌提供）

THOM BROWNE 2020春夏男、女裝中不乏許多品牌經典的標籤設計，此次的「壓印客製服務」便是讓消費者能夠自由打造「最後一行」，以襯衫、T恤等較為素面的款式為主。壓印字體以THOM BROWNE先生本人的手寫字體呈現，採用大寫英文字母，最多可壓印20的字元，共有黑、白、灰、藍、紅等五個顏色可挑選。活動可於ART HAUS台北信義新天地A4、新光三越台中店、高雄漢神巨蛋店參加。

▲Thom Browne訂製服務 。（圖／品牌提供）

接著來帶大家近賞專屬壓印客製服務的過程，首先透過刻字機製作字體線條的「膠膜」部分，然後裁剪邊緣、將多餘的膠膜部分剔除。在壓印機預熱的同時，店員會非常仔細的調整位置，並用量尺測量四邊，以確保圖案置中、不歪斜，接著就扣下壓印機等待10秒鐘後自動彈起，十分簡單、快速便完成了！由於THOM BROWNE先生的手寫字體風格相當獨特，透過客製化壓印製作出專屬服裝，感覺就像是THOM BROWNE先生親手寫上的一樣！

▲Thom Browne訂製服務 。（圖／品牌提供）

▲thom browne訂製服務。（圖／記者王則絲攝）

近期DIOR的官方微博釋出一系列大陸女星與專屬訂製包款的美照，宣布在大陸地區首度推出「中文」訂製服務，消息一出引起網友們熱烈討論，雖然大部分的人認為：「還是英文比較時尚。」但也成功製造話題，台灣的民眾則依然可享有「英文」版本的訂製服務，也相當受到明星藝人們的喜愛。

▲dior中文。（圖／翻攝自dior微博）

▲dior於大陸地區推出中文訂製服務。（圖／翻攝自dior微博）

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關鍵字：

THOM BROWNE, ART HAUS, 客製化, 壓印, 個人化, 專屬, 名字
fashion.net

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