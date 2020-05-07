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《夫婦的世界》李泰伍、池善雨複合早有玄機？同牌婚戒洩密

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 ▲▼金喜愛,夫婦的世界,池善雨。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李泰伍的戒指出自Tiffany的設計。（圖／翻攝自愛奇藝）

記者李薇／綜合報導

《夫婦的世界》最近播出第12集，劇情來到高潮，讓很多人大呼不可置信，而在先前的劇情中，池善雨的前夫跟小三不但結婚，兩人還有結婚戒指，不過仔細一看，這戒指竟然跟池善雨之前的結婚戒指出自同一牌，是否象徵著兩人真的愛情未了呢？讓人超級好奇。

之前《ET FASHION》就曾經報導過，池善雨手上戴的定情戒指，是Tiffany經典的T1系列，將Tiffany的英文首字在戒指中表現出來，還用鑽石加強在T字的部分，醒目的帶出品牌獨特的特色，也象徵「獨立自強與恆久力量—就如同戴上它的女士那樣」，展現出池善雨堅強、獨立的個性。

 ▲ 金喜愛,夫婦的世界,池善雨,李泰伍,Tiffany,戒指。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲跟池善雨一樣，戒指竟然出自同樣的品牌。（圖／翻攝自愛奇藝）

不只是池善雨的定情戒指，最近在劇情中，前夫李泰伍在推拉之中掉落的那枚戒指，也是他跟小三結婚之後的結婚戒指，竟然被網友發現也是出自Tiffany的設計，出自True系列的寬版戒指，以各種不同的角度搭配上簡潔的線條，讓這款戒指設計精巧複雜，卻又很百搭，非常具有特色。

配合第12集的劇情，池善雨在最後與前夫上床、親吻的畫面，加上戒指的巧合，不禁讓人懷疑，這該不會就是編劇預藏好的劇本，讓兩人最後復合？亦或是感情未了的情節？都讓人非常想知道接下來的劇情。

關鍵字：

金喜愛, 夫婦的世界, 池善雨, 李泰伍, Tiffany, 戒指
fashion.net

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