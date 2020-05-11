fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／盤點7位女星YT頻道！楊丞琳首集破百萬觀看、趙小僑帶逛IKEA大掃貨

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

現在獲得資訊的管道猶如春天繁花盛開，其中又以 YouTube 最受年輕人歡迎，也因此節目、新聞台、媒體都紛紛跟進成立 YouTube 頻道，近來也有許多藝人為拉近與粉絲距離也投身 YouTube，分享自己螢光幕後的生活，就跟 Dappei 一起一窺這些藝人們的頻道有什麼值得一看之處吧！

 ▎楊丞琳

丞琳的 Vlog 才第一集就引發許多討論，雖然是很平凡的日常，卻也讓大家看到丞琳一些可愛的習慣，像是起床後鋪床一定要拉得很平整、頭髮一定要吹很乾等等，還偷偷透露自己可以很久不洗頭，不過搭編覺得丞琳吃得好少阿，女星維持身材真的好辛苦！

▲女星YT 。（圖／DAPPEI提供）

 圖片 | 影片來源）

▎曾之喬

很早就出道的曾之喬雖然有過一段低潮，但也因此更加勇敢和坦然，自詡為聊姊的她也將頻道設定成談話性質，邀請名人好友來分享人生觀點，像是第一集便邀請吳姍儒 Sandy 來談談女孩的人生困惑，從愛情、工作、友情多個面向討論，讓許多女孩熱烈留言獲益良多，搭編也覺得非常值得一看！

▲女星YT 。（圖／DAPPEI提供）

圖片 | 影片來源

▎蔡詩芸

蔡詩芸跟王陽明這對神仙眷侶是許多人的愛情藍圖，在頻道中蔡詩芸會分享自己的日常生活，偶爾也會有王陽明入鏡，兩位的互動可愛得讓人不自覺發出甜笑，而且他們的家實在是太美了，根本是樣品屋等級的整潔乾淨，影片中的蔡詩芸總是非常從容愉悅，大家不妨追起來順便練英文。

▲女星YT 。（圖／DAPPEI提供）

圖片 | 影片來源

▎葉星辰

可愛的星辰很早就開立頻道，最常分享旅行跟烹飪，星辰的旅行影片非常自然又率真，是搭編最喜歡看的系列，也會參考影片中的景點，另外搭編很推薦女孩學習星辰的穿搭，都是很親民又好入門的搭配。

▲女星YT 。（圖／DAPPEI提供）

圖片 | 影片來源

▎Ella

Ella 不用說，影片裡就是滿滿的笑點，各種不計形象的搞笑超級紓壓，還有許多莫名荒唐的橋段，但又完全不意外，就是笑點王 Ella 正常發揮而已，苦悶生活裡最佳調劑，絕對要追的！

▲女星YT 。（圖／DAPPEI提供）

圖片 | 影片來源

▎Lulu

Lulu 跟 Ella 都是走率真搞笑路線，要比浮誇還真的不分上下，非常討喜的 Lulu 對穿搭很有一套，最推薦她分享穿搭技巧的影片，像是一件西裝外套的 N 種穿法、絲巾打法等等，相當實用！

▲女星YT 。（圖／DAPPEI提供）

圖片 | 影片來源

▎趙小僑

七朵花的小僑非常認真在經營 YouTube，影片的質跟量都很好，主題也非常多元且生活化，從旅行、烹飪、美妝等等，可以得到很多實用的資訊，而且小僑講話讓人很舒服，很願意耐心看下去，不過四十歲的小僑真的太凍齡了，跟小時候印象中的她一模一樣！

▲女星YT 。（圖／DAPPEI提供）

圖片 | 影片來源

Dappei 結語：

這幾位藝人的頻道都是搭編覺得非常不錯的，推薦給大家，可以得到很多資訊，也認識更多面向的她們，但女星也真的不容易啊～～

文字編輯：Sofie

延伸閱讀：

水原希子開設個人 YouTube 頻道！打破既有印象，直擊 Kiko 的拍攝工作幕後與日常生活！

實現被取笑的夢想是一種樂趣，傳奇人物「羅蘭德」開設 YouTube 頻道！台北 101、九份驚喜出鏡！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 楊丞琳, 曾之喬, Lulu, 蔡詩芸, YouTube
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

破解12星座男人曖昧招式　巨蟹尋求愛的支持、射手用戀愛來豐富人生

破解12星座男人曖昧招式　巨蟹尋求愛的支持、射手用戀愛來豐富人生

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

從侯佩岑的「宅時尚」找穿搭靈感！針織套裝露鎖骨　腳上涼鞋搭粉色襪才是亮點　

從侯佩岑的「宅時尚」找穿搭靈感！針織套裝露鎖骨　腳上涼鞋搭粉色襪才是亮點　

楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視 奧斯塔羅12星座一周運勢0511-0517　雙魚認真投入獲讚賞、處女迴避問題有大危機 男友聞過就上癮！最熱搜的「寶寶香」必買這3瓶 吳漣序愛用的「濕敷神水」350元有找！超狂價只到5／11中午　快囤貨灌飽肌膚 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆 不當去角質小心變成敏弱肌！注意3大關鍵　肌膚滑嫩透亮不受傷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面