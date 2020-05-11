Dappei／盤點7位女星YT頻道！楊丞琳首集破百萬觀看、趙小僑帶逛IKEA大掃貨

現在獲得資訊的管道猶如春天繁花盛開，其中又以 YouTube 最受年輕人歡迎，也因此節目、新聞台、媒體都紛紛跟進成立 YouTube 頻道，近來也有許多藝人為拉近與粉絲距離也投身 YouTube，分享自己螢光幕後的生活，就跟 Dappei 一起一窺這些藝人們的頻道有什麼值得一看之處吧！

▎楊丞琳

丞琳的 Vlog 才第一集就引發許多討論，雖然是很平凡的日常，卻也讓大家看到丞琳一些可愛的習慣，像是起床後鋪床一定要拉得很平整、頭髮一定要吹很乾等等，還偷偷透露自己可以很久不洗頭，不過搭編覺得丞琳吃得好少阿，女星維持身材真的好辛苦！

（圖片 | 影片來源）

▎曾之喬

很早就出道的曾之喬雖然有過一段低潮，但也因此更加勇敢和坦然，自詡為聊姊的她也將頻道設定成談話性質，邀請名人好友來分享人生觀點，像是第一集便邀請吳姍儒 Sandy 來談談女孩的人生困惑，從愛情、工作、友情多個面向討論，讓許多女孩熱烈留言獲益良多，搭編也覺得非常值得一看！

（圖片 | 影片來源）

▎蔡詩芸

蔡詩芸跟王陽明這對神仙眷侶是許多人的愛情藍圖，在頻道中蔡詩芸會分享自己的日常生活，偶爾也會有王陽明入鏡，兩位的互動可愛得讓人不自覺發出甜笑，而且他們的家實在是太美了，根本是樣品屋等級的整潔乾淨，影片中的蔡詩芸總是非常從容愉悅，大家不妨追起來順便練英文。

（圖片 | 影片來源）

▎葉星辰

可愛的星辰很早就開立頻道，最常分享旅行跟烹飪，星辰的旅行影片非常自然又率真，是搭編最喜歡看的系列，也會參考影片中的景點，另外搭編很推薦女孩學習星辰的穿搭，都是很親民又好入門的搭配。

（圖片 | 影片來源）

▎Ella

Ella 不用說，影片裡就是滿滿的笑點，各種不計形象的搞笑超級紓壓，還有許多莫名荒唐的橋段，但又完全不意外，就是笑點王 Ella 正常發揮而已，苦悶生活裡最佳調劑，絕對要追的！

（圖片 | 影片來源）

▎Lulu

Lulu 跟 Ella 都是走率真搞笑路線，要比浮誇還真的不分上下，非常討喜的 Lulu 對穿搭很有一套，最推薦她分享穿搭技巧的影片，像是一件西裝外套的 N 種穿法、絲巾打法等等，相當實用！

（圖片 | 影片來源）

▎趙小僑

七朵花的小僑非常認真在經營 YouTube，影片的質跟量都很好，主題也非常多元且生活化，從旅行、烹飪、美妝等等，可以得到很多實用的資訊，而且小僑講話讓人很舒服，很願意耐心看下去，不過四十歲的小僑真的太凍齡了，跟小時候印象中的她一模一樣！

（圖片 | 影片來源）

Dappei 結語：

這幾位藝人的頻道都是搭編覺得非常不錯的，推薦給大家，可以得到很多資訊，也認識更多面向的她們，但女星也真的不容易啊～～

文字編輯：Sofie

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