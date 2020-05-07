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「他愛我就會找我」　用3種學生時期心態談感情萬萬不可　

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編輯／Ann　圖／翻攝自unsplash

單身或許是個人的選擇，不過「萬年單身」的背後就藏了許多原因，然而成年後卻總是用學生時期懵懵懂懂的戀愛模式去面對愛情，往往讓人窒息且無法長久，或許以下3大通病，你已經上榜了。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

1. 沒有自己的生活圈

記得學生時期的戀愛，雙方很習慣時時刻刻圍繞對方，沒有自己的生活圈不說，連帶對方的異性交友也限制，非得要愛情裡只剩下彼此才覺得是真正的愛情。其實這樣的價值觀在入社會後相當扭曲，撇除忙碌的工作也要學習保持自己的興趣喜好，即便對方離開了，自己也能瀟灑轉頭就走。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

2. 不想接觸對方父母

過往懵懵懂懂的戀愛很少談及未來，對很多人來說也相對沉重，不過隨著年齡漸長，若還是不想接觸對方的父母，就成為很大的問題了，談戀愛雖然暫時是雙方的事情，不過從對方願不願意融入你的家庭就可以得知他對未來的看法，不妨觀察一下萬年單身的人，不是玩咖就是真的對未來沒有打算。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

3. 他愛我就會來找我

很常聽到朋友說起：「他愛我就會來找我。」雖然這句話很多時候會奏效，不過卻不代表是正確的觀念，要知道沒有誰必須來找誰，感情中雙方是平等的，不論是曖昧時期或是情人關係，都應該要換位思考體諒對方，試想一下，感情總是無疾而終的你，是不是曾說過這句話。

關鍵字：

愛情, 戀情, 交往, 相處, 情侶, 單身
fashion.net

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